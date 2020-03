Le coronavirus poursuit sa marche implacable. A moins d’une prise de conscience collective et individuelle qui viendra se conjuguer aux efforts de l’Etat de faire barrage au covid-19. Hier, ce sont douze nouveaux cas confirmés qui ont été enregistrés et un 7e décès, ainsi que deux nouvelles wilayas touchées, Médéa et El Oued, qui viennent s’ajouter aux douze autres qui sont déjà touchées par le coronavirus. Ce qui a poussé les autorités à décider de mettre en confinement l’ensemble des voyageurs, algériens et étrangers, qui rentrent sur le territoire national.

PAR INES DALI

«Le ministère de la Santé a enregistré mercredi 18 mars douze (12) nouveaux cas confirmés du virus corona (covid-19), dont un nouveau décès, un homme âgé de 62 ans dans la wilaya de Blida, pour atteindre un total de soixante-douze (72) cas confirmés dont six (6) décès», a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. En fin de journée, un nouveau décès a été signalé à El Oued.

Pour les nouveaux cas, le département du Pr Benbouzid a fait savoir qu’il s’agit de «quatre (4) cas dans la wilaya d’Alger, quatre (4) cas dans la wilaya de Blida, un (1) cas dans la wilaya de Béjaïa, un (1) cas dans la wilaya de Skikda, un (1) cas dans la wilaya de Tizi Ouzou et un (1) cas dans la wilaya de Médéa». Par ailleurs, un nouveau cas suspect est enregistré à Sidi Bel Abbès, une femme qui a séjourné récemment en Espagne. Il en est de même à Oum El-Bouaghi, où un autre cas suspect est signalé à Aïn M’lila. Il s’agit d’une femme médecin qui est de retour d’un voyage d’Espagne, selon des sources concordantes. Toutes deux sont en confinement dans les hôpitaux de leurs villes respectives. Quoiqu’il en soit, les enquêtes épidémiologiques se poursuivent pour chacun des cas signalés, afin de retrouver et d’identifier toutes les personnes contacts, selon le ministère qui ajoute que le dispositif de veille et d’alerte mis en place demeure en vigueur ainsi que la mobilisation des équipes de santé. En attendant les résultats des analyses des personnes suspectées à travers plusieurs wilayas, rien ne vaut la prévention qui reste le meilleur rempart contre une éventuelle contamination.

L’implication des citoyens vivement sollicitée

Dans son discours à la Nation avant-hier soir, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré sur les mesures prises par l’Etat et pour la situation actuelle et pour parer à toute éventualité si covid-19 venait à prendre des proportions plus importantes. Mais cela s’avérerait insuffisant sans l’implication pleine et entière des citoyens. Après avoir énuméré les nombreuses mesures prises, il a déclaré, «cependant, l’Etat ne saurait, à lui seul, endiguer la propagation de cette pandémie si le citoyen ne s’acquitte pas de son devoir de se protéger et ne se conforme pas scrupuleusement aux règles d’hygiène et aux mesures préventives prises par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en collaboration avec la Commission nationale présidée par le Premier ministre et regroupant tous les départements ministériels concernés et les services de sécurité».

«Nous avions suivi la propagation de cette pandémie, depuis son apparition à des milliers de kilomètres loin de nos frontières, en focalisant sur la prévention qui, de l’avis de tous les spécialistes algériens et experts internationaux, demeure l’unique antidote à même d’endiguer la propagation de cette pandémie, une entreprise dans laquelle le citoyen joue un rôle pivot», a-t-il ajouté. «Les efforts de l’Etat demeureront limités sans la solidarité, la discipline et la compréhension des citoyens, notamment le signalement des cas suspects pour que ces derniers ne contaminent pas leurs proches, voire les passants dans la rue. En effet, la pandémie est source d’inquiétude pour nous tous», a encore souligné M. Tebboune, en insistant sur le rôle que doit jouer chaque citoyen dans cette lutte contre le covid-19. Actuellement, la situation est «maitrisable» car au stade 2. Mais tout doit être fait pour ne pas arriver au stade 3 car cela voudra dire qu’il y aura encore plus de malades et de pertes en vies humaines, de même que les mesures seront encore plus draconiennes pour faire face à la nouvelle donne de sécurité sanitaire. La propagation de covid-19 est maintenant connue pour être exponentielle, les chiffres annoncés tous les jours à travers le reste du monde, notamment en Europe qui est devenu épicentre la pandémie, sont illustratifs à plus d’un titre. La possibilité de confinement de la wilaya de Blida a été évoquée et, selon l’évolution de la situation, il se peut que cela ne saurait tarder au vue du nombre de cas positifs qui augmente ainsi que le nombre de décès. A partir d’aujourd’hui, toutes les dessertes aériennes et maritimes de et vers l’étranger sont suspendues, notamment avec l’Europe, en sus de plusieurs pays arabes et africains.

648 voyageurs en provenance de Marseille en isolement à Oran

Les voyageurs par voie maritime en provenance de Marseille, au nombre de 648, ont tous été mis en isolement, hier, au complexe touristique «Les Andalouses» de Aïn-Tuk à Oran. Les arrivants avaient du mal à accepter leur mise en quarantaine et ont essayé de montrer quelques résistances. Mais rien n’y fit. Ils ont été acheminés vers le complexe sous haute surveillance, de même que leurs familles qui étaient venues les accueillir n’ont pas été autorisées à les rencontrer. Cette mesure de confinement des voyageurs sera, par ailleurs, appliquée à tous les voyageurs entrant en Algérie, ressortissants algériens et étrangers, que ce soit par voie aérienne ou maritime. Toutes les conditions de la réception des voyageurs, quel que soit leur nombre, sont mises sur pied par les autorités. Bon nombre d’hôtels et complexes touristiques sont réquisitionnés pour garantir le confinement durant la période exigée (14 jours) de l’ensemble des voyageurs, afin de s’assurer qu’ils ne soient pas porteurs de covid-19, comme cela a été fait pour les ressortissants algériens rapatriés de la ville de Wuhan. On apprend, en effet, que des hôtels sont réquisitionnés à Alger, Tipasa et autres.<