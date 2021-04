Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de neuf (09) nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de vingt-huit (28) nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525), a indiqué aujourd’hui l’Institut Pasteur.Pour ce qui est des neuf (09) cas confirmés du variant britannique (B.1.1.7), il s’agit de :- Quatre (04) cas de la wilaya d’Alger ;- Un (01) cas de la wilaya de Blida ;- Un (01) cas de la wilaya de Médéa ;- Trois (03) cas de la wilaya de Ouargla.Pour ce qui est des vingt-huit (28) cas confirmés du variant nigérian (B.1.525), il s’agit de :- Quatre (04) cas de la wilaya d’Alger ;- Trois (03) cas de la wilaya de Blida ;- Onze (11) cas de la wilaya d’El Oued ;- Six (06) cas de la wilaya de Djelfa ;- Trois (03) cas de la wilaya d’In Salah ;- Un (01) cas de la wilaya de Ouargla.Ainsi, le nombre total de cas confirmés de variants, à ce jour, est de trente (30) cas pour le britannique et cinquante-six (56) cas pour le nigérian.Le respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire (Distanciation physique, Port du masque de protection, Lavage fréquent des mains), reste toujours le meilleur garant pour stopper la propagation du virus et l’apparition de nouveaux cas.

