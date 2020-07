Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé jeudi à Sétif que « 25 à 30 % du total des cas confirmés d’infection par le nouveau coronavirus en Algérie sont d’origine familiale« . « Les réunions familiales, notamment les fêtes de mariage et les funérailles, ont été dernièrement les causes directes de l’augmentation du nombre de cas d’infection par la Covid-19 à travers les wilayas du pays », a précisé le ministre au cours de sa visite de travail dans la wilaya de Sétif pour s’enquérir de la situation épidémiologique prévalant. Abderrahmane Benbouzid a insisté sur l’impératif que « les citoyens prennent conscience et fassent de l’élimination de cette pandémie une responsabilité collective, en constituant un partenaire de médecins et autres fonctionnaires du secteur de la santé engagés dans cette bataille ». Il a également assuré que « la priorité de son département consiste à éliminer le coronavirus en mobilisant tous les moyens nécessaires et en accompagnant les staffs médicaux et paramédicaux dans cette crise sanitaire ». Abderrahmane Bendouzid a indiqué que sa visite à Sétif et aux wilayas connaissant une augmentation des cas d’infection « vise à s’enquérir de la situation épidémiologique et écouter les préoccupations et besoins des personnels du secteur et y apporter les solutions« .

