Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) se maintient proche du seuil des 200 cas par jour enregistrés le long de ces derniers jours.

Lors du bilan quotidien présenté par porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus par son porte-parole Dr Djamel Fourar, celui-ci a annoncé que «l’Algérie a enregistré 194 nouveaux cas testés positifs au coronavirus durant les dernières 24 heures». Un chiffre qui traduit bien une triste et amère réalité : celle du non-respect des mesures pouvant épargner un tel constat, dont le port du masque et la distanciation physique notamment.

L’Algérie a également enregistré 8 décès et 171 guérisons durant les dernières 24 heures. Quant au nombre de personnes sous traitement au protocole de traitement à l’hydroxychloroquine, elles ont atteint un nombre de 15.400 jusqu’à la journée d’hier, selon Dr Fourar, qui a ajouté 31 patients sont, en revanche, actuellement en soins intensifs. Parmi les personnes sous traitement, 6.821 cas ont été confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 8.579 autres sont des cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner. Le protocole qui fait débat mais qui qui a donné des «résultats satisfaisants» et à propos duquel un autre membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Mohamed Bekkat Berkani, a déclaré, un peu plutôt, que «l’Algérie n’a enregistré aucun cas de décès lié à l’utilisation de l’hydroxychloroquine».

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas d’El Oued, Ain Defla, Sétif, Bouira, El Bayad et Laghouat, a-t-il indiqué, précisant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès. Vingt-neuf wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national (19,8 cas pour 100.000 habitants), alors que 21 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus hier.

Les wilayas d’Alger, Blida, Oran, Ouargla et Béchar sont celles ayant enregistré le plus grand nombre des cas lors des dernières 24h, soit 57% du nombre total des cas, a ajouté le même responsable, qui a rappelé l’impératif de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, de la distanciation sociale, du confinement, et de porter obligatoirement le masque dans toutes les circonstances pour endiguer la pandémie.