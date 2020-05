Décidément, pas de répit pour les cas confirmés du nouveau coronavirus. Ils se maintiennent encore et toujours en hausse. Ce qui donne une idée dans quel sens sera prise la décision de la reconduction du déconfinement ou non. Ce sont, en effet, pas moins de 160 nouveaux cas qui ont été annoncés positifs au Covid-19 lors des dernières 24 heures, selon le Dr Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19. D’un autre côté, les guérisons augmentent elles aussi tandis que les décès diminuent, puisqu’il a enregistré 211 nouveaux cas de personnes guéries et 6 nouveaux décès durant les dernières 24 heures, selon le bilan annoncé par Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les chiffres annoncés, hier, portent le nombre total des cas confirmés à 8.857, soit 20 cas pour 100.000 habitants, et celui des décès à 623, alors que le total des patients guéris passe à 5.129, selon le même responsable. Aucun décès n’a été enregistré dans les wilayas de Blida et d’Alger, généralement les plus touchées, mais ils se trouvent dans les wilayas de Sétif avec 2 cas, Médéa, Constantine, Mascara et Skikda qui ont enregistré un décès chacune. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles parmi lesquelles on enregistre le plus de décès, puisqu’elles représentent 66% des cas de morbidité. S’il y a moins de décès à Alger et Blida, cela n’est pas le cas concernant le nombre des nouvelles contaminations. Les cas confirmés positifs au Covid-19 durant les dernières 24 heures ont été recensés à travers les wilayas de Blida, Alger, Béjaia, Ouargla et Médéa qui sont celles «où il a été enregistré le plus grand nombre des cas, soit 48% du nombre total des cas», a indiqué Dr Fourar. En revanche, a-t-il fait savoir, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national (19,8 cas pour 100.000 habitants), alors que 21 wilayas n’ont connu aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Concernant le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement à l’hydroxychloroquine, il s’élevant, hier, à 15.743 personnes, comprenant 7.083 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 8.660 autres cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, précisant que 32 patients sont actuellement en soins intensifs, selon le même responsable. On déplore, toutefois, la présence de 32 patients en soins intensifs. L’impératif de faire preuve de vigilance et de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, la distanciation sociale, le confinement, ainsi que le port du masque qui est devenu obligatoire dans les lieux publics, sont les principales recommandations que n’a pas manqué de rappeler le porte-parole du Comité scientifique, afin endiguer la pandémie de Covid-19 qui a contaminé plus de 5 millions de personnes à travers le monde.

