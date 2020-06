L’Algérie a enregistré 115 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, en légère hausse par rapport à la veille (avec 104 cas), et 8 nouveaux décès, soit une légère baisse comparativement à la veille (9 décès), selon le bilan annoncé, hier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Pour les guérisons, celui-ci a ajouté que le nombre de patients guéris ayant quitté les structures hospitalières s’est élevé à 178 durant les dernières vingt-quatre, en hausse également après avoir enregistré la veille 156 personnes rétablies.

Le pays enregistre un total de 10.050 personnes testées positives au Covid-19, 690 décès et 6.631 guérisons, a indiqué le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Il a précisé que les huit nouveaux décès ont été enregistrés dans sept wilayas, à savoir Sétif qui compte deux cas de décès, et Alger, Sidi Bel Abbès, Béchar, Constantine, Boumerdès, Tipasa où il a été enregistré dans chacune d’elles un seul cas de décès.

Le Pr Fourar a souligné que 24 patients sont en soins intensifs, en légère hausse par rapport à la veille où on en comptait 22.

Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a, par ailleurs, causé le décès de plus de 395.977 morts depuis son apparition en décembre dernier. De même, plus de 6.782.890 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires, dont au moins 2.943.700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. «Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées», comment les observateurs.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus au début de février dernier, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 109.143 décès pour 1.897.838 cas confirmés. Au moins 491.706 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 40.261 morts pour 283.311 cas, le Brésil avec 35.026 morts (645.771 cas), l’Italie avec 33.774 morts (234.531 cas), et la France avec 29.111 morts (190.052 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté vers la fin de décembre dernier, a officiellement dénombré au total 83.030 cas (3 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.329 guérisons. L’Europe totalisait hier matin, 182.708 décès pour 2.248.511 cas, les Etats-Unis et le Canada 116.894 décès (1.992.165 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 62.458 décès (1.245.077 cas), l’Asie 18.636 décès (652.812 cas), le Moyen-Orient 10.248 décès (458.222 cas), l’Afrique 4.902 décès (177.477 cas), et l’Océanie 131 décès (8.632 cas).

Articles similaires