Par Agnès PEDRERO

Covax a revu hier mercredi à la baisse ses prévisions, n’espérant désormais plus que vacciner 20% de la population des pays pauvres contre le Covid d’ici la fin de l’année, soit bien en-deçà de ses ambitions initiales. Ce mécanisme de financement international, fondé notamment par l’Alliance du vaccin (Gavi) et l’Organisation mondiale de la santé, est censé permettre à 92 États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des nations plus prospères. Mais Gavi et l’OMS dénoncent régulièrement l’inégalité criante dans l’accès à la vaccination entre les populations des pays pauvres et des pays riches. Dans un communiqué conjoint, ils ont souligné que l’inégalité d’accès reste «inacceptable», avec seulement 20% des habitants des pays à revenu faible et moyen inférieur qui ont reçu une première dose de vaccin, contre 80% dans les pays à revenu élevé et moyen supérieur. Pour sa part, Covax n’a pu pour le moment distribuer que 243 millions de doses dans 139 pays défavorisés, a indiqué en conférence de presse Ann Ottosen, de la division des approvisionnements du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), en conférence de presse. «La plupart des pays du monde ont maintenant reçu des doses de Covax. Ce n’est que le début», a assuré pour sa part le Dr Seth Berkley, qui dirige Gavi. «Nous prévoyons de disposer de 1,1 milliard de doses supplémentaires à livrer d’ici la fin de l’année», a-t-il annoncé.



Deux milliards de doses début 2022

Selon ses dernières prévisions publiées mercredi, Covax espère disposer d’un total de 1,425 milliard de doses en 2021, alors que le système tablait initialement sur deux milliards. Covax espère désormais atteindre cette échéance au premier trimestre de 2022. Les pays pauvres participant à Covax recevront la grande majorité des plus de 1,4 milliard de doses cette année (1,2 milliard), «ce qui est suffisant pour protéger environ 20% de la population, soit environ 40% des adultes de ces pays, sans prendre en compte l’Inde», a expliqué M. Berkley. «Étant donné que l’Inde a interdit les exportations (de doses) et le fait que l’Inde ne veut que des doses approuvées en Inde, nous n’avons pas pu faire autre chose que d’envoyer 10 millions de doses», a-t-il indiqué. Le Serum Institute of India (SII), un gros producteur de vaccins AstraZeneca, devait initialement jouer un rôle de premier plan dans la fourniture de vaccins assurée dans le cadre du système Covax mais, en raison de l’explosion de la pandémie dans ce pays, New Delhi a interdit leur exportation pour combattre la diffusion du Covid-19 sur le territoire indien. Covax est ainsi tributaire des dons de vaccins par les pays les plus riches qui accaparent les doses. «Aujourd’hui, la capacité de Covax à protéger les personnes les plus vulnérables dans le monde continue d’être entravée par les interdictions d’exportation, la priorité accordée aux accords bilatéraux entre les fabricants et les pays, les difficultés à augmenter la production de certains producteurs clés et les retards dans le dépôt des demandes d’homologation», ont indiqué les fondateurs de Covax, qui appellent les pays riches à accélérer les dons de doses.

Cet appel intervient alors que les acteurs du pharmaceutique ont assuré mardi que la production de vaccins contre le Covid sera bientôt plus que suffisante pour assurer la vaccination pour tous. (Source AFP)

