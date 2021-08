Alors que Harry Kane fait la une en Angleterre ces derniers jours, car il était absent des deux entraînements lundi et mardi, l’attaquant anglais aurait finalement une bonne excuse de ne pas être présent, comme le rapporte le Daily Mirror.

En effet, il aurait passé ses vacances aux Bahamas et en Floride et aurait décidé de s’auto-isoler à son retour dans le Royaume, comme le gouvernement le recommanderait. Rien d’affolant donc pour Tottenham, même si Kane veut toujours partir. Et les Spurs se préparent à cette éventualité, selon Mundo Deportivo. En effet, à en croire le média catalan, le club londonien aurait l’idée de tenter le coup pour Philippe Coutinho en cas de départ de sa star. Le FC Barcelone devrait voir cela d’un bon oeil. n

