PAR MILINA KOUACI

Les établissements scolaires restent ouverts, au niveau national durant la première semaine des vacances d’hiver pour dispenser des cours de soutien scolaire aux élèves de classes finales. Une initiative saluée par les parents d’élèves qui mettent l’accent sur l’importance de la sensibilisation pour que les élèves optent pour les cours de soutien organisés dans les écoles et renoncer aux cours particuliers.

Les écoles mobilisent en effet des enseignants pour encadrer les élèves voulant prendre part aux cours de soutien scolaire, qui ne sont toutefois pas obligatoire. Ces cours, a indiqué le ministère, ne doivent pas être exploités pour rattraper un éventuel retard dans l’avancement d’application du programme scolaire. Une initiative saluée par les parents d’élèves qui souhaitent qu’elle soit une tradition dans nos écoles.

Cependant, certains enseignants ont relevé le faible engouement des élèves pour ces cours et opté pour les cours payants. Ce qui ne surprend pas l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE). Son président, Hamid Saadi, explique que les parents avaient inscrit leurs enfants pour des cours particuliers avant que le ministère n’informe sur la dispensation des cours dans les écoles durant les vacances. «C’est ce qui explique l’engouement des élèves pour les cours particulier», poursuit notre interlocuteur. Le président de l’Unpe reconnaît qu’un travail de sensibilisation doit être mené auprès des parents pour que leurs enfants optent dans les deux trimestres restants pour les cours de soutien dispensés dans leurs établissements et d’assister aux cours de révision pour une meilleure assimilation sans contrepartie.

Il y a lieu de préciser que les élèves de terminale et du BEM prennent d’assaut les écoles privées pour des cours payants dans les matières principales. L’ampleur des cours particuliers et les tarifs imposés suscitent depuis toujours des réactions en raison des prix jugés «exorbitants» pour les familles à faible revenue. <

