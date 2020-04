Depuis lundi, des professeurs de l’Education nationale lancent des cours de soutien aux élèves des classes de fin de cycle à travers la radio locale. En effet, la Direction de l’éducation, avec la coordination de la radio locale, propose des cours de soutien aux élèves des classes de fin de cycle des trois paliers afin de leur permettre de suivre les cours à domicile, de 12H30 et 13H30, durant cette période de confinement. Des enseignants sont volontaires pour prodiguer les cours à distance aux élèves pour renforcer leurs connaissances et rattraper le retard. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, les élèves de nombreuses localités ne parviennent pas à suivre les cours via le net de façon régulière à cause du faible débit de l’Internet, d’autres habitent des localités non raccordées au réseau internet et n’ont pas les moyens de s’équiper de smartphone ou en ordinateur pour se connecter au réseau internet privé. Les élèves n’arrivent pas assimiler les cours donnés à travers les chaînes de télévision, par contre, via Youtube, ils peuvent les revoir et refaire même les exercices et comprendre les leçons. Ceux qui n’ont pas accès à Internet recourent aux livres et cahiers de leurs prédécesseurs pour enrichir leurs connaissances. De leur côté, les parents d’élèves sont inquiets en entendant que les examens seraient programmés pour le mois de juin, estimant que leurs enfants ne sont pas au niveau. Idem pour les étudiants qui, face au faible débit et aux coupures d’internet, n’arrivent pas à suivre ni les cours via internet, ni de télécharger les conférences et exposer leur thème en direct ou même l’envoyer au professeur.

La solution sera la réouverture des cybercafés où ils peuvent se connecter et suivre les cours sur Youtube, échanger des informations avec leurs camarades et réaliser leurs recherches, préconise-t-on. N. B.

