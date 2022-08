Par Sihem Bounabi

La courbe décroissante du bilan quotidien des contaminations à la Covid- 19 s’est poursuivie ces derniers jours en se maintenant en dessous de la barre psychologique de la centaine de cas par jour, ce qui laisse présager d’une stabilité de la situation épidémique tel que l’avaient annoncé des spécialistes.

Pour rappel, suite à l’augmentation, dès la fin du mois de juillet, du nombre de contaminations après deux mois d’accalmie avec moins de 10 cas par jour et aucun décès, une certaine psychose s’installait due au traumatisme de la troisième vague meurtrière de l’année dernière.

Un affolement face aux risques de dégradation de la situation épidémique est monté crescendo avec l’augmentation des cas de contamination, qui avait même frôlé les 150 cas par jour le 14 août dernier. Mais l’inquiétude était venue aussi de l’augmentation même légère des hospitalisations dans les unités de soins intensifs et surtout l’enregistrement des premiers cas de décs depuis près de deux mois.

Malgré cette augmentation continue, de nombreux spécialistes ont appelé la population à ne pas s’affoler, en soulignant qu’il s’agissait plus d’un rebond que d’une véritable 5e vague, tout en insistant sur le respect de l’application des gestes préventifs, comme le lavage fréquent des mains, le port du masque et la distanciation physique pour protéger surtout les personnes fragiles, âgées et les malades chroniques.

A ce sujet, le président de la Société algérienne d’infectiologie et chef du service infectiologie de l’EPH de Boufarik, Mohamed Yousfi, avait expliqué à Reporters qu’«il ne faut pas s’alarmer car même si le sous-variant de l’omicron BA.5 qui domine actuellement en Algérie est plus contagieux, il est également beaucoup moins virulent que le Delta. Le constat est que malgré l’augmentation des cas, il y a beaucoup moins de malades hospitalisés en réanimation et de décès par rapport au Delta».

Il avait, toutefois, appelé au respect des mesures préventives pour protéger ses proches surtout les plus vulnérables et de prendre des précautions notamment dans les lieux publics, les endroits fermés sans beaucoup d’aération et les espaces où il y a proximité comme les transports et les marchés.

Cependant, là où les avis des spécialistes divergent, c’est l’appel à la vaccination. Ainsi si la majorité d’entre eux et même les membres du Comité scientifique du suivi de la pandémie de la Covid-19 en Algérie avaient lancé de nouveau un appel à la vaccination contre la Covid, avec des doses de rappels après six mois de l’inoculation de la précédente pour la catégorie des personnes à risques. Et ceci particulièrement pour les personnes âgées, les malades chroniques et les immunodéprimés, avait notamment souligné Dr Mohamed Yousfi. Indiquant que «le vaccin reste la seule manière de se protéger contre les formes graves de la maladie. Même s’il n’empêche pas la contamination, il protège contre les risques de se retrouver en soins intensifs ou pire de décéder».

A contre-courant, le Pr Kamel Djenouhat, virologue et président de la Société algérienne d’immunologie, tout en rassurant sur l’impact du rebond des contaminations à la Covid-19, avait préconisé dans un entretien accordé à Reporters d’attendre que les nouveaux vaccins anti-covid, jugés plus efficaces contre les sous-variants d’ Omicron, soient mis sur le marché dans les prochaines semaines pour que les personnes les plus vulnérables aillent se faire vacciner. A propos de la situation épidémique, il avait indiqué qu’en Algérie, «on n’est pas inquiet», car cette pandémie du covid est en train de se «transformer en forme endémique avec en plus avec des formes beaucoup moins graves par rapport à ce que l’on a vu lors des vagues précédentes». «On constate également que ce variant n’a pas fait autant de dégâts que ce qui s’est passé auparavant. Je pense sincèrement que la cause principale de ce constat est par rapport à l’immunité que la population algérienne avait acquis lors de la précédente vague Omicron qui s’était fortement propagée. Ce qui permet aujourd’hui une forme de protection face au BA.5 qui est un sous-variant de l’Omicron. C’est pour cela que les personnes développent pour la majorité des formes bénignes», avait-il soutenu. n

