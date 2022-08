Après avoir dépassé la barre psychologique d’une centaine de cas de contamination quotidienne au Covid-19, la hausse des contaminations s’est poursuivie ces derniers jours bien au-dessus de la centaine de cas et a enregistrés, jeudi dernier, le premier décès, après deux semaines sans aucun décès de malade Covid selon le bilan de quotidien du ministère de la santé.

Par Sihem Bounabi

Un deuxième décès a été enregistré le lendemain, soit vendredi dernier alourdissant le bilan à deux décès alors que le précédent décès remonte au 22 juillet dernier. Auparavant, l’Algérie n’avait pas enregistré de décès durant trois mois, soit depuis le 24 avril dernier

Une augmentation du nombre de décès qui alerte sur la situation épidémique actuelle interpellant les consciences pour une plus grande vigilance pour le respect des gestes barrières.

Les spécialistes expliquent que cette hausse des cas était prévisible et attendue suite à la 7 vague en Europe et l’annonce de l’institut Pasteur d’Alger (IPA) que le sous-variant d’Omicron le BA.5 est devenu dominant en Algérie. D’autant plus que les récentes études ont démontré que les symptômes peuvent durer de sept à dix jours ce qui implique que la personne contaminée est contagieuse durant une plus longue période et donc peut contaminer un plus grand nombre de personnes.

Ainsi, même si le BA.5 est certes moins virulent, il est toutefois beaucoup plus contagieux d’où l’augmentation inéluctable du nombre de contamination et son impact sur le nombre de personnes hospitalisée et des décès.

En effet, malgré une faible virulence il y a toujours la possibilité de complications et de formes graves de la maladie du covid surtout chez les personnes âgées et les malades chroniques.

Dans un contexte marqué par l’abandon total de mesures préventives, la circulation des personnes durant cette saison estivales, les regroupements des personnes notamment lors des fêtes familiales, dans les lieux de divertissement et sur les plages en plus de forte circulation des voyageurs notamment ceux venant des pays européens qui ont subi récemment une forte 7e vague, tous les éléments sont réunis pour que la courbe ascendante se poursuive durant les semaines prochaines.

Un timing qui coïnciderait avec la rentrée sociale qui risque de connaître un nombre important de personnes contaminées avec les risques de perturber cette rentrée car avec l’augmentation des contaminations, inéluctablement il y aura hausse du nombre de malades covid et donc du nombre d’absence.

Dans cette perspective, la prévention reste le meilleur moyen de contrer un tel scénario avec l’application des mesures simples de précaution contre le Covid.

Ces derniers jours les spécialistes ont réitéré à maintes reprises que face à cette hausse, il est impératif de renouer avec le port de masque dans les milieux clos sans aération, dans les transports et dans les lieux publics, le lavage fréquent des mains soigneusement avec de l’eau et du savon, ou en utilisant fréquemment du gel hydro alcoolique. Ce geste permet également de lutter contre les maladies à transmission manuelle telles que les gastroentérites saisonnières.

A ce sujet l’Institut Pasteur, a lancé un appel, hier, sur sa page officielle, pour une meilleure hygiène des mains en soulignant que «se laver les mains est un geste simple, efficace et peu coûteux, qui est la meilleure façon de prévenir et réduire la propagation des infections, par transmission de ces germes et virus, en touchant une autre personne ou après contact avec des objets ou des surfaces contaminés avant de se toucher le visage (bouche, yeux et nez), comme c’est le cas avec le virus SARS-CoV-2 de la Covid-19».

Parmi les autres mesures conseillées par les spécialistes, le respect de la distanciation surtout pour les personnes âgées et les malades chroniques qui ont un fort risque avec le sous variant AB.5 même s’il est moins virulent. La vaccination contre le covid est préconisée également pour cette catégorie vulnérable de personnes âgées et les malades chronique avec un rappel pour ceux dont la dernière dose remonte à plus de six mois sachant que la vaccination reste le seul moyen de préserver des formes grave de la maladie qui peuvent mener à l’hospitalisation ou au pire au décès.

Pour rappel, lundi passé dans le cadre d’une réunion du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avec les directeurs de santé des wilayas et des responsables des infrastructures hospitalières, le ministre a donné des instructions aux responsable de la santé des wilayas à travers tout le territoire national de mobiliser tous les moyens humains et matériels en prévision d’une forte augmentation de la propagation de la Covid en Algérie et pour faire face à toute urgence sanitaire. <