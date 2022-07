Confronté à l’image de plusieurs pays du bassin méditerranéen à d’importants incendies de forêt, notamment dans la région Ben Arous, à une trentaine de kilomètres seulement au sud de la capitale Tunis, le gouvernement tunisien a requis, mardi, l’aide internationale.

Une demande rapidement entendue à Alger, la Présidence de la République faisant savoir, hier, que le président Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’envoi «immédiat» d’importants moyens de lutte contre les feux de forêt en vue de venir en aide aux autorités tunisiennes. En effet, incendies largement commentés dans la presse tunisienne, le pays fait face depuis à plusieurs départs de feux presque simultanés. Les principaux foyers sont signalés dans la région de Ben Arous et, plus précisément, au niveau de la forêt à Djebel Boukornine entre Hammam Chott et Borj Cedria, en plus de 9 autres recensés en 24 heures entre la forêt de Nadhour et Ghar El Melh. Des feux contre lesquels les autorités tunisiennes sont déjà déployées, le ministère tunisien de la Défense précisant en ce sens, dans la journée d’hier, que plus de 90% des incendies qui se sont déclarés dans les forêts au sud de Tunis ont été éteints. Quant à l’aide venue d’Algérie, il s’agit d’importants moyens terrestres et aériens : «2 gros hélicoptères des forces aériennes et (…) 25 gros camions de la Protection civile» dont «4 véhicules poste de commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 80 éléments de la Protection civile, tous grades confondus». Tôt dans la matinée, d’hier, l’ensemble des moyens «étaient entrés en Tunisie pour aider nos frères tunisiens à éteindre les feux de forêt que connaît ce pays». Plusieurs informations et témoignages sur les réseaux sociaux rapportaient, de leur côté, vidéos à l’appui, qu’une importante colonne de véhicules d’interventions de la Protection civile avait déjà franchi la frontière. Solidarité face aux incendies et mise en commun des moyens de lutte anti-feu, devenues ces dernières années presque systématiques entre les pays du bassin méditerranéen, et plus encore entre la Tunisie et l’Algérie, qui partagent une frontière fortement boisée dans sa partie nord. Il est, par ailleurs, précisé que la saison actuelle apparaît jusque-là beaucoup plus clémente en Algérie que lors de l’été 2021. Toutefois, plusieurs départs de feux dont certains mortels ont déjà été enregistrés, cinq personnes ont en effet trouvé la mort depuis le mois de juin alors qu’elles luttaient contre les flammes au niveau des wilayas de Skikda, Sétif et Mostaganem. Et dans cette logique, il est à rappeler que l’ensemble des moyens humains et matériels, notamment ceux de la Protection civile et de la Direction générale des Forêts (DGF), sont actuellement mobilisés et placés en «état d’alerte». L’objectif partagé par tous les services de lutte contre les flammes, et au-delà par l’ensemble du pays, reste en effet d’éviter la tragédie de l’été 2021 qui avait causé la mort de plusieurs dizaines de personnes et la destruction de pas moins de 89 000 hectares de couvert végétal, en plus d’un grand nombre d’exploitations agricoles.

