La Cour de justice de Blida a acquitté, dimanche, l’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berrachedi, dans l’affaire d’abus de fonction. La présidente de l’audience a prononcé un acquittement pour Hamel et Berrachedi en leur présence, et ce dans l’affaire d’abus de fonction. Il s’agit du verdict définitif après l’appel introduit auprès de la Cour suprême qui a accordé le pourvoi en cassation et renvoyé l’affaire auprès de la Cour de Blida. Le parquet général près la Cour de Blida a requis, dimanche, une peine de 7 ans de prison ferme contre les deux accusés, assortie d’une amende de 500 000 DA et subsidiairement la confirmation de la précédente peine en appel les condamnant à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA chacun. Selon l’arrêt de renvoi, l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a poursuivi les investigations dans une affaire de blanchiment de fonds publics d’une valeur de 125 millions de da, et de financement de groupes terroristes, dans laquelle est accusé Kamel Chikhi, dit « El Boucher », après son renvoi devant le procureur de la République. Lors de l’enquête, Berrachedi a demandé des informations sur les bénéficiaires de logements de promotion immobilière appartenant à Chikhi dans le but d’obtenir des noms importants, selon le procès, et ce sans commission rogatoire ce qui est contraire à la loi. (APS)

