Le procès en appel de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et de l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, poursuivis pour «abus de fonction», s’est ouvert hier à la Cour de justice de Blida. Le procès se tient après deux reports successifs, le premier décidé en septembre dernier en raison de l’absence de certains témoins, principalement l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, et le deuxième le 10 octobre, motivé par la non comparution de témoins principaux dans l’affaire, dont Kamel Chikhi, dit «El Boucher» en détention dans d’autres affaires et de l’ex-ministre Tayeb Louh, jugé la même date, dans le tribunal criminel de Dar El Beida (Alger). Le Tribunal de Blida avait condamné Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre (4) année de prison ferme, assortie d’une amende de à 100.000 Da chacun dans une affaire d’abus de fonctions en donnant des ordres pour la poursuite d’une enquête dans un dossier ne relevant pas du ressort de la Sûreté nationale. Le procureur de la République près du même tribunal avait requis une peine de 12 années de prison ferme l’encontre de l’ancien DGSN et une peine de 10 années de prison ferme à l’encontre du deuxième accusé, Berrachdi, ex-chef de la sûreté de wilaya d’Alger. Selon l’arrêt de renvoi, l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a poursuivi les investigations dans une affaire de blanchiment de fonds publics d’une valeur de 125 millions de da, et de financement de groupes terroristes, dans laquelle est accusé Kamel Chikhi, dit «El Boucher», après son renvoi devant le procureur de la République. Un fait en violation avec la loi en vigueur.

(APS)

