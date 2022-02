Le Procureur général près la Cour d’Alger a requis, lundi, des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme assorties d’amendes à l’encontre des accusés poursuivis dans l’affaire des filiales du groupe Condor des frères Benhamadi.

Le parquet a requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre du l’accusé Omar Benhamadi ainsi qu’à l’encontre de Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant les principaux propriétaires des différentes filiales du groupe Benhamadi.

Le procureur général a également requis, à l’encontre des 63 autres accusés, des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme assorties d’amendes de 2 millions de DA pour la majorité des accusés poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages.

Le parquet a également requis contre les sociétés “Travocovia”, “GB Pharma” et “Altrapco”, le versement d’une amende de 40 millions de DA, avec confiscation de tous les biens saisis et des biens fonciers et mobiliers ainsi que le gel des comptes bancaires.

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé, en décembre 2021, une peine de cinq (05) ans de prison dont deux (02) avec sursis à l’encontre de Omar Benhamadi, assortie d’une amende d’un (01) million Da, pour conclusion de marchés illégaux et obtention d’indus avantages.

Abderrahmane Benhamadi avait été condamné à une peine de quatre (04) ans de prison, dont deux (02) avec sursis, assortie d’une amende d’un (01) million DA, tandis que Smail Benhamadi a écopé d’une peine de deux (02) ans de prison ferme, assortie d’un (1) million DA.

Les sociétés “Travocovia”, “GB Pharma” et “Altrapco”, filiales du groupe Condor avaient été condamnées, chacune, à verser une amende de quatre (04) millions DA et verser in solidum un montant de 10.000 Da au Trésor public.