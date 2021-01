La Société des eaux et d’assainissement de la wilaya d’Alger (SEAAL) a mis au point une plateforme numérique appelé » INFO TRAV’EAU » permettant aux citoyens de suivre en « direct » toute l’actualité des travaux en cours dans leurs communes respectives. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien: http://www.seaal.dz/espace-client/infos-travaux/ ,chercher les coupures par communes et sélectionner la commune recherchée directement sur la carte interactive, lit-on sur le compte Facebook de SEAAL. « Si la commune est en jaune cela veut dire qu’une la suspension de l’alimentation en eau potable est en cours mais si elle est en vert, cela veut dire que la suspension de l’alimentation en eau potable est programmée », a expliqué SEAAL. Tout en rappelant que dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, SEAAL procède à des travaux qui engendrent parfois la suspension momentanée de l’alimentation en eau potable, cette dernière prie ses usagers de l’excuser des désagréments causés par ces suspensions et réaffirme son engagement à travailler pour améliorer la qualité du service offert à ses usagers.

Articles similaires