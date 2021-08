Par Bouzid Chalabi

«Le réseau de distribution électrique dans les zones où les incendies ont été intenses a résisté», a fait savoir le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, lors d’un point de presse qu’il a animé hier en compagnie de ses proches collaborateurs. « C’est pourquoi je peux confirmer la reprise de l’alimentation en électricité dans un délai très court de près de 176 000 abonnés concernés par des coupures», a-t-il souligné.

Soutenant, également, «quand bien même notre réseau haute tension traverse des zones forestières en proie à de multiples foyers d’incendie, nous avons enregistré pas ou prou de dommages. Ce qui démontre le niveau de fiabilité de notre réseau de distribution électrique». De son côté, le Directeur général de l’Opérateur système électrique (OSE) filiale du groupe public Sonelgaz, a indiqué que «par endroit, nous avons recouru à l’interruption de la distribution par mesure de prudence. Mais les coupures n’ont pas dépassé en moyenne 15 minutes». Ce responsable a présenté aux médias un tableau sur la situation, révélant en substance : « Nous avons mobilisé tout notre personnel technique comme nous avons pris des mesures afin de sécuriser tout le réseau de distribution, notamment dans les localités en proie aux flammes.» Non sans considérer que le plan d’intervention «mis en place a été efficace à plusieurs niveaux», mais de reconnaître que «si par endroit, la distribution a été rétablie dans les délais, par contre, dans certaines localités, nos équipes d’intervention n’ont pu rien faire tant les flammes faisaient barrages». Rejoignant enfin les dires de son PDG, «le réseau a tenu devant l’intensité des incendies».

Notons que Chaher Boulakhras, qui répondait à la question d’un confrère relative aux coupures de courant dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, a affirmé :

« Le groupe Sonelgaz fait le maximum pour que la distribution électrique revienne à la normale. Poursuivant dans ce sens, « une cellule de crise a été installée depuis lundi dernier avec pour mission d’élaborer un listing d’actions prioritaires à mener sur le terrain». Sur la question des dommages sur les lignes du réseau du système électrique, il a confirmé que le réseau haute tension et moyenne tension n’a pas été trop affecté, mis à part à des endroits précis.

Sur le bilan des dommages, le PDG a estimé qu’il était encore trop tôt pour se prononcer. Expliquant qu’«étant donné qu’il s’agit d’un réseau qui s’étale sur 220 000 kilomètres linéaires et qui a fait face aux flammes, cela va demander un peu de temps pour tout au moins élaborer un bilan préliminaire». Et de conclure : «Il sera rendu public dans les plus brefs délais.» Toujours à propos de dommages, «ce sont les postes de transformations où l’on compte le plus de dommages». «Le groupe dispose d’une quantité suffisante d’équipements et de pièces détachées pour les remettre à neuf», a conclu le Directeur général de l’OSE.

