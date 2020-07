Une coupure de l’alimentation en électricité surviendra jeudi 16 juillet dans la commune de Sidi Moussa (Alger) de 07h jusqu’à 15h, a indiqué mardi un communiqué de la Direction de distribution de électricité et du gaz de Gué de Constantine, relevant de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG). Cette coupure surviendra dans le cadre des travaux au niveau de la ligne haute tension 30kv, a expliqué le communiqué. Les localités qui seront touchées par cette coupure dans la commune de Sidi Moussa sont Haouch Rais, Hai Dhimet, Hai Chahid Nezali et Hai Houaoura. Pour toute information, la Direction de Distribution de Gué de Constantine met à la disposition de sa clientèle le numéro 33 03, joignable 24h/24 et 7j /7.

