Vincent Aboubakar se délecte de sa louche magnifique mais aussi de son impact crucial qui a permis au Cameroun d’arracher le nul (3-3) contre la Serbie et ainsi de se maintenir en vie. Le sociétaire d’Al-Nassr (Arabie saoudite) revient également sur son changement de statut et reste focus sur le collectif, alors que les Lions Indomptables auront besoin d’un exploit face au Brésil. C’est ce qu’on appelle une réponse de champion. Vincent Aboubakar a signé une prestation de haute volée ce lundi. Son entrée fracassante a permis au Cameroun d’arracher un nul dans un match fou contre la Serbie (3-3). Les Lions Indomptables, menés 3-1 à un peu moins d’une demi-heure de la fin, restent ainsi en vie, même s’ils devront réaliser un exploit face au Brésil pour voir les huitièmes de finale. Mais en attendant de savoir s’ils ont les armes pour surprendre contre les Auriverde, ils peuvent déjà remercier Vincent Aboubakar. Hier à Doha, l’ancien attaquant de Valenciennes ou encore de Lorient a mis tout le monde d’accord en signant une entrée en jeu détonante à la 55e. Il a d’abord permis aux Camerounais de réduire l’écart (3-2) d’une louche superbe qui va faire le tour du globe. «Le football, c’est le plaisir, la créativité. Ce sont des gestes qu’on répète tous les jours, ça m’a souri aujourd’hui. Les critères, je les ai, après ce sont les circonstances. Faire ça en Coupe du monde…» a savouré l’attaquant de 30 ans, repris par le site de la FIFA. Mais hier, il ne s’est pas contenté de ce chef-d’œuvre.



J’AI COMPRIS QU’IL FALLAIT QUE J’AMÈNE DE LA PROFONDEUR

Quelques minutes après, Aboubakar a offert un caviar à Eric Choupo-Moting pour le 3-3. Un but et une passe en sortant du banc ! Une première pour un joueur Africain durant un Mondial. Un vrai facteur X qui a tout changé pour les Camerounais. «Quand le coach m’a appelé, j’ai compris directement qu’il fallait que j’amène de la profondeur, a sobrement expliqué l’ancien buteur de Porto sur beIN Sports. J’ai senti qu’ils (les défenseurs serbes, NDLR) étaient un peu lents. C’est pour cela que j’ai essayé de plonger dès que je voyais que l’adversaire suivait Choupo. Ils avaient beaucoup de difficulté à nous gérer».

Pour le meilleur buteur de la CAN 2021, c’est en tout cas une réponse idéale. Depuis le début de cette Coupe du monde, Vincent Aboubakar a vu son statut évoluer.

Au Qatar, l’attaquant d’Al-Nassr, si efficace durant la dernière Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier, a perdu son poste de titulaire pour faire notamment de la place devant le but à un Choupo-Moting si efficace au Bayern Munich. Et par la même occasion, il a donc logiquement laissé son brassard de capitaine. Son manque d’efficacité en sélection, où il avait signé huit sorties consécutives sans être décisif, n’y est évidemment pas étranger.



JE JOUE POUR LE CAMEROUN, JE DÉFENDS LES COULEURS DU PAYS

Loin de bouder dans son coin, Vincent Aboubakar a donc su répondre de la meilleure des manières possible. Sur le terrain. En saisissant sa chance quand elle s’est présentée. «Je joue pour le Cameroun, je défends les couleurs du pays. L’important est de transmettre de l’émotion aux Camerounais, il faut être collectif», a-t-il répondu quand il a été interrogé sur la perte du brassard.

Pour un Cameroun chamboulé par la mise à l’écart de son gardien André Onana qui a été écarté pour «indiscipline», une telle attitude exemplaire est forcément bienvenue. «Aboubakar demeure le capitaine, c’est un leader, personne ne doute de ses qualités dans cette équipe», a tenu à rappeler son coéquipier Samuel Oum Gouet. Et en leader, Aboubakar ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin : «J’ai vu le match du Maroc, ils ont mis tellement d’intensité. J’ai transmis le message à mes coéquipiers, je leur ai dit qu’il fallait mettre de l’envie, de la volonté. On l’a fait et on a arraché le match nul. Il faut continuer avec cet état d’esprit».

