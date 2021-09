L’arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal, prendra part au séminaire de la FIFA prévu du 1er au 7 octobre prochain en Egypte en prélude aux échéances à venir dont la Coupe du monde Qatar 2022, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Agé de 36 ans, le directeur de jeu algérien est retenu à l’instar de sept autres sifflets du continent: Redouane Jiyed (Maroc), Bakary Gassama (Gambie), Bamlak Tessema (Ethiopie), Victor Gomez (Afrique du Sud), Janny Sikazwe(Zambie), Maguette Ndiaye (Sénégal), Jean-Jacques Ndala (RD Congo), pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022.

L’arbitre algérien est considéré comme l’un des meilleurs en Afrique à travers ses productions sans cesse performantes, ce qui lui a valu d’officier les dernières grandes affiches, comme la finale de la Ligue des Champions 2021 et la Super Coupe d’Afrique, voir des affiches locales. Le natif d’Oran et digne successeur de l’arbitrage de l’école algérienne qui a enfanté les Benzellat, Khellifi, Lacarne, Hansal et autre Haïmoudi, a même eu le privilège, de par sa classe, de faire la une du rapport Discipline et Ethique de la FIFA pour 2020/2021. n

