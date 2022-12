Il y a eu la prémonition de Walid Regragui et sa concrétisation. Le Maroc a réussi le pari fou de se qualifier en demies de la Coupe du Monde 2022 après avoir sorti le Portugal en quarts de finale hier au stade Al-Thumama. Un but, grâce une tête phénoménale de Youssef En-Nesyri a suffi pour le bonheur des Lions de l’Atlas. Grâce à ce succès, l’Afrique aura, pour la première fois de son histoire, un représentant dans le dernier carré.

Par Mohamed Touileb

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, avait un scénario idéal en tête pour la première période. Et il s’est produit. « Le Portugal va vite essayer de marquer car on a joué 120 minutes y’a 3 jours. Si on arrive à la mi-temps sans prendre de but ou en menant au score, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont rentrer dans des problèmes », avait-il prédit en conférence de presse d’avant-match vendredi.



En-Nesyri défie les lois de la gravité

Sa défense, la plus solide depuis le début du tournoi (1 but encaissé), a tenu bon. Mieux encore, ses protégés ont frappé au meilleur des moments, avant la pause, pour prendre l’avantage grâce à la détente phénoménale de Youssef En-Nesyri (42’). Et c’est avec cette précieuse réalisation que les Lions de l’Atlas ont rejoint les vestiaires. A ce moment, ils tenaient un grand exploit en main.

En deuxième période, il fallait se montrer costaud et tenir sachant que les Portugais allaient essayer de faire le jeu pour revenir dans la partie. Fernando Santos décide d’incorporer Cristiano Ronaldo, qui commençait pour le deuxième match de suite sur le banc, dès la 51e minute pour essayer de densifier son attaque.



Coffre-fort

Avec une arrière-garde en béton, Achraf Hakimi & cie pouvaient tenir sans craquer. Et ce malgré la sortie du capitaine Romain Saïss à la 56e minute. Comme lors des quatre premières sorties dans le tournoi, le bloc du Maroc était très compact. A partir de là, les Lusitaniens ne pouvaient pas trop les inquiéter. Surtout que Yassine Bounou semblait impérial sur sa ligne comme le prouve sa parade sur la frappe de Joao Felix (83’) et celle de CR7 (90’+1).

L’acquis sera donc préservé pour Hakim Ziyech & cie avec le billet pour le dernier carré en dépit de l’expulsion de Chedira (90’+2) et la frayeur sur la tête de Pepe (90’+7). Jamais une sélection africaine n’avait réalisé cette performance. Après avoir été la première équipe nationale de la zone CAF à rejoindre les 1/8 de finale de la compétition planétaire en 1986, le Maroc remet ça, en se hissant en demies. Un accomplissement historique et d’ores et déjà difficile à égaler. n