L’Arabie saoudite pouvait signer une qualification historique au second tour de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire hier en jouant la Pologne. Mais les «Verts» devront attendre la dernière journée dans la poule ‘’C‘’ pour essayer de composter leur billet de qualification après une défaite amère contre la Pologne (2-0).

Par Mohamed Touileb

Toujours aussi séduisants dans le jeu, les Saoudiens ont péché par manque de réalisme qui n’a pas fait défaut à leur adversaire pour leur deuxième sortie dans le Mondial. Après avoir réussi le superbe exploit de battre l’Argentine de Lionel Messi il y a 4 jours, les protégés d’Hervé Renard pouvaient assurer leur présence au prochain tour en cas d’un nouveau succès sans attendre le résultat de l’autre match entre les Mexicains et les Argentins qui s’est joué à l’heure où nous mettions sous presse.



Le mur Wojciech Szczesny

Menés au score contre le cours du jeu après un but de Piotr Zielinski (39’), les camarades de Salem Al-Dawsari pouvaient niveler la marque 5 minutes plus tard suite à un penalty obtenu par Salah Al-Shehri. Mais le premier nommé a manqué sa tentative face à un excellent Wojciech Szczesny qui a réalisé une magnifique double-parade.

Avant ce fait de jeu, on peut noter que Matty Cash, le latéral droit de la Pologne, pouvait (devait) écoper d’un deuxième jaune synonyme de rouge que l’arbitre brésilien Wilton Pereira Sompaio n’a pas voulu sortir. En supériorité numérique, les «Faucons» auraient certainement pu prendre l’ascendant. Surtout avec la densité offensive qu’ils ont affichée tout au long des 90 minutes.



Toujours dans le coup

D’ailleurs, Wojciech Szczesny réalisera une autre belle parade sur un cafouillage à la 55e minute pour préserver l’avantage pour sa sélection. C’était le tournant du match puisque Robert Lewandowski a mis son premier but (82’) au Mondial en carrière après avoir touché le poteau à la 66e. L’avant-centre du FC Barcelone a profité d’un mauvais contrôle d’Al-Malki pour aller battre Al Owais et corser la mission de l’Arabie saoudite pour revenir dans ce match.

Pas de nouvel exploit donc pour les Saoudiens qui perdent pour la 10e fois en 11 rencontres contre une sélection européenne. Malgré ce revers, ils restent dans la course pour rejoindre le prochain tour. A condition de faire un nul ou s’imposer en clôture de ce tour contre le Mexique. Cela dépendra du résultat des Aztèques face à l’«Albiceleste».



Groupe ‘‘D’’ : La Tunisie a un pied en dehors

Contrairement à l’Arabie saoudite, la Tunisie a quasiment hypothéqué ses chances de qualif’ en s’inclinant contre l’Australie (0-1) hier au stade Al-Janoub. Les Tunisiens n’avaient pas le droit à l’erreur face à l’adversaire le plus «prenable» de la poule ‘’D‘’.

Sachant qu’ils vont jouer la France lors de la 3e journée, les «Aigles de Carthage» semblent avoir perdu beaucoup trop de plumes sur le chemin vers les 1/8. Youssef Msakni et ses compères essayeront tout de même de forcer leur destin lors du dernier test. Sait-on jamais car le point pris face aux Danois leur offre un sursis.

Programme

de la journée :

Groupe E :

Japon – Costa Rica (11h00)

Espagne – Allemagne (20h00)

Groupe F :

Belgique – Maroc (14h00)

Croatie – Canada (17h00)