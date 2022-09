Du temps où il était joueur, Eric Cantona était réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Retraité depuis des années, l’ancien joueur de Manchester United a conservé son caractère bien trempé. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux et relayée par RMC Sport, le Français a poussé un énorme coup de gueule. J«e ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du monde (…) Déjà, parce que le Qatar n’est pas un pays de foot! Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés… quelle folie, quelle stupidité ! Mais surtout, surtout, une horreur humaine… combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie deux mois… et tout le monde s’en fout… La caricature même de ce que l’homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême !»

Le King poursuit : «je sais bien qu’ils s’en foutent et que ma petite personne ne changera pas la face du monde (…) Le seul sens de cet événement, on le sait tous, c’est le pognon !» Il a ajouté ensuite : «dire nous on ne joue pas, dire nous on ne diffuse pas, nous on ne fait pas de pub etc etc… C’est tout à fait faisable. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions, même si cela nous coûte. Depuis que je gosse c’est un événement que j’adore, que j’attends et que je regarde avec passion. Que la France gagne, perde, rien à carrer! Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot! A la place, je me referai tous les épisodes de Colombo, ça fait longtemps que je les ai pas vus.» Le message est passé.



Liverpool : Jürgen Klopp se paye Todd Boehly

En marge de la victoire de Liverpool face à l’Ajax Amsterdam (2-1), ce mardi, Jürgen Klopp a ironisé quant à la proposition de Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, d’organiser une rencontre All Star entre des équipes du Nord et du Sud de l’Angleterre. « Je suis surpris par la question, alors s’il vous plaît, ne jugez pas trop mes réponses, mais peut-être qu’il pourra me l’expliquer à un moment donné et trouver une date appropriée, a poursuivi le technicien allemand. Je ne suis pas sûr que les gens veuillent voir ça.

Imaginez ça, Manchester United, Liverpool, Everton, Newcastle tous dans une seule équipe qui n’est pas l’équipe nationale, juste une équipe du nord. Match intéressant. Tous les gars de Londres ensemble. Arsenal, Tottenham. Génial. Il a vraiment dit ça? Intéressant », a moqué le manager des Reds, arguant notamment que la possibilité d’organiser de tels évènements aux États-Unis était rendue possible en raison d’un calendrier allégé, bien différent de celui inhérent au monde du football.

