Après la qualification de l’Albiceleste pour les quarts de finale du Mondial, les Argentins sont aux anges. Et ils commencent, de plus en plus, à croire à la victoire finale.

S’il y un public présent en masse au Qatar pendant ce Mondial 2022, c’est bien l’Argentine. Si la situation du pays sudaméricain est de plus en plus compliquée sur le plan économique et politique, entre autres, les fans de l’Albiceleste n’ont pas hésité à se déplacer en nombre. Et s’il y a eu une petite douche froide lors du premier match, avec cette défaite face aux Saoudiens, les troupes de Lionel Scaloni ont rapidement su se ressaisir et sont en quarts après avoir battu l’Australie sur le score de 2-1.

Les différents changements opérés par le coach argentin, qui a finalement donné un rôle important aux révélations Enzo Fernandez et Julian Alvarez, la solidité défensive de l’équipe et un Lionel Messi plutôt en forme ont ainsi complètement relancé la sélection. La complicité que l’on peut voir entre les joueurs, et même entre le public et les membres de la sélection, semble n’avoir aucun équivalent actuellement dans ce Mondial et c’est une force supplémentaire pour les Argentins. Et au pays, on commence vraiment à s’enflammer.



Les médias sont optimistes

« La sélection fait maintenant partie des 8 meilleurs. Et c’est mérité. Avec un cœur énorme, des variantes tactiques, avec le meilleur joueur du monde imparable et l’espoir de plus en plus présent. Les Pays-Bas attendent en quarts. Et l’Argentine est prête. Elle en veut plus, beaucoup plus », peut-on lire dans le quotidien sportif référence, Olé. « Avec ce Messi, comment ne pas s’enflammer ? Si Léo est comme ça, ayons espoir, avec cette équipe, ce cœur, c’est possible », a aussi lancé l’envoyé spécial du journal. Dans Clarin, la tendance est aussi optimiste, mais on sait que l’Argentine devra un peu hausser son niveau pour venir à bout des Oranje. Même si, on peut lire des phrases comme « pour gagner il faut être plus intelligent et pragmatique que l’adversaire. La Scaloneta est une équipe intelligente et pragmatique ». « Le message est clair : la sélection argentine, ce n’est pas un leurre. C’est bien plus que ça : une équipe mature, avec les idées claires », explique La Nacion. Dans le même temps, les scènes de folie et de liesse se multiplient à travers tout le pays… n

Articles similaires