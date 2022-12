A la suite de la déroute de la Seleção en quarts de finale de la Coupe du Monde, l’attaquant parisien Neymar a évoqué une possible fin de son parcours en sélection…

Une quatrième élimination en quarts de finale sur ses dernières éditions et une déroute 7-1 face à l’Allemagne lors de sa seule demi-finale depuis 2006 : le Brésil ne vit pas la meilleure période de son histoire en Coupe du Monde, après avoir été sorti prématurément aux tirs au but face à la Croatie, finaliste de l’édition 2018, en quarts de finale du Mondial qatari (1-1, 4-2 aux t.a.b). Une déroute qui pourrait signifier la fin d’une page de la sélection brésilienne : en plus d’un adieu à demi-mot du capitaine de la Seleção à l’issue de la rencontre, le sélectionneur auriverde Tite a annoncé son départ, avouant la fin d’un cycle dans la sélection brésilienne. Et ce n’est pas tout : un autre cadre des quintuples champions du monde a peut-être disputé ses dernières minutes sous le maillot jaune, en la personne de Neymar Jr…



«Cela ressemble à un cauchemar…»

Interrogé par la télévision brésilienne, le numéro 10 du Paris Saint-Germain, en pleurs à l’issue de la séance de tirs au but, n’écarte pas la fin de sa carrière internationale après cette déroute, après seulement trois participations dans ce tournoi planétaire : «ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n’est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n’ai pas les idées claires. Dire que c’est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus». L’ancien du FC Barcelone, noté 6 par notre rédaction, est ensuite revenu sur l’élimination du soir, après qu’il ait ouvert le score en prolongation avant d’être rejoint par Bruno Petkovic dans la foulée : «cela ressemble à un cauchemar, je ne peux pas croire à ce qu’il se passe. Cette défaite fera mal encore longtemps. Je tiens à remercier les supporters brésiliens pour leur soutien, leur affection, leur respect. C’est le football, ça arrive. Il est temps désormais de rentrer à la maison, de pleurer et d’encaisser la défaite.» Une annonce officielle à venir ? Affaire à suivre… <

