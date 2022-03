L’équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) affrontera mercredi son homologue marocaine au stade Omar Benrabah à Dar El-Beïda d’Alger (15h00), avec l’intention de l’emporter pour préserver sa position en tête du classement de la Coupe de l’Union nord-africaine (UNAF), à l’occasion de la 2e journée. Vainqueurs lors du match inaugural lundi face à la Libye (1-0), les coéquipiers de Djibril Bahlouli auront à coeur de rester sur cette dynamique de succès en s’offrant le Maroc, exempt lors de la première journée. «Les joueurs viennent de découvrir le niveau international, c’est leur premier match. C’est pour cela qu’on sentait que l’équipe était un peu crispée sur le plan mental», a indiqué le coach des U17 Arezki Remane.

Une victoire permettrait aux «Verts» de consolider leurs chances de remporter le tournoi, en attendant les deux derniers matchs cruciaux face à l’Egypte (dimanche 20 mars) et la Tunisie (mardi 22 mars). Dans l’autre match de cette 2e journée, l’Egypte, qui a réussi ses débuts en battant la Tunisie (3-2), sera opposée à la Libye (11h00), dans ce qui sera la dernière chance pour les Libyens de se relancer.

La Tunisie sera exempte lors de cette 2e journée. Au terme de la 1re journée, l’Egypte et l’Algérie occupent conjointement la première place avec 3 points chacun, devant la Libye et la Tunisie, qui ferment la marche avec 0 point.

Outre l’Algérie (pays hôte), ce tournoi enregistre la présence de l’Egypte, de la Tunisie, du Maroc et de la Libye. La compétition se jouera en mini-championnat. Le premier au classement sera déclaré champion. n

