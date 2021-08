Mardi, la JS Kabylie a remporté le 28e titre de son histoire en gagnant la finale de la Coupe de la Ligue contre le NC Magra (2-2/4 t.a.b 1). Cette explication qui offre le ticket pour la Coupe de la Confédération CAF était sujette à un report en raison de la tragédie qui a touché différentes régions du pays et en particulier la Kabylie. Toutefois, selon nos informations, même si la Fédération algérienne de football (FAF) a réussi à obtenir un sursis auprès de la Confédération africaine pour avoir une dérogation de communiquer le nom du vainqueur et que l’adversaire s’est montré disposé à accepter le report, Chérif Mellal, président de la JSK, a pris la décision de jouer.

Par Mohamed Touileb

Dans un climat pesant, les « Canaris » ont vraiment eu chaud contre le Nedjm au stade 5 juillet 1962 (Alger). Jusqu’à la 120’+1, les protégés de Denis Lavagne voyaient se dessiner le scénario catastrophe et une défaite qui aurait vraiment été malvenue vu le contexte émotionnel et l’épreuve que traverse la Kabylie depuis 3 jours maintenant.



Il était question de report mais…

D’ailleurs, de nombreux inconditionnels n’ont pas trop digéré le fait que les « Lions du Djurdjura » animent cette explication estimant que la direction et les joueurs n’ont pas respecté le deuil et les personnes qui sont décédées dans ce brasier. En début de journée, il était question de reporter ce rendez-vous. Il a fallu attendre 14h pour que la décision de maintenir l’empoignade tombe.

En effet, la finale aurait pu être reprogrammée puisque la CAF avait accepté de décaler la deadline pour recevoir le dernier dossier des clubs Dz qui disputeront ses compétitions interclubs pour l’édition 2021-2022. Depuis mardi, l’Algérie connaissait 3 des 4 représentants dans les épreuves continentales.

En effet, le CR Belouizdad, l’ES Sétif et la JS Saoura, qui composaient le podium à l’issue de la 35e journée, se sont assuré la participation à la Ligue des Champions CAF pour les le « Chabab » et l’Entente tandis que les Bécharis ont validé leur présence en Coupe de la Confédération.



La FAF a proposé, Mellal s’est entêté

Ne restait donc que le nom du vainqueur de la Coupe de la Ligue où il y avait le second « pass » pour la Coupe de la Confédération en jeu. Et il est revenu aux camarades de Walid Bencherifa qui ont fini par décrocher un titre cette saison.

Eux qui ont longtemps joué sur trois fronts parvenant même à animer la finale de la Coupe de la Confédération CAF le 10 juillet écoulé face au Raja Casablanca qu’ils ont perdue 2 buts à 1. Cette fois, la JSK a puisé dans ses réserves pour essayer de mettre du baume au cœur d’une région meurtrie et calcinée par les feux qui l’ont ravagée.

Beaucoup de choses peuvent être dites sur la décision de prendre part à une partie de football alors que des supporters ont perdu des proches quand d’autres affrontaient les flammes pour qu’elles ne dévorent pas les oliviers et les maisons.

Il est clair que Mellal a pu ramener un nouveau trophée pour le club le plus titré en Algérie. Cependant, son choix maladroit de maintenir cette rencontre vient contrebalancer la belle performance. Ce n’est certainement pas ce qui redorera son image auprès des supporters.