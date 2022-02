La JS Saoura se rend aujourd’hui à Johannesburg (Afrique du Sud) via le Caire, en prévision de son match face aux Sud-Africains d’Orlando Pirates, comptant pour la première journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) groupe B, a-t-on appris de la direction du club à Bechar. «Nous allons prendre l’avion cet après-midi pour rallier Alger avant de nous envoler mercredi pour l’Afrique du Sud via le Caire (Egypte)», a précise à l’APS le chargé de communication du club, Abdelwahab Houceini. L’équipe, qui s’est préparée pour cette rencontre prévue dimanche 13 février à «Orlando Stadium», sous la houlette du coach Kais Yaakoubi, est consciente de la lourde mission et compte bien ramener un résultat positif «. a-t-il souligné. «Tous les joueurs seront du voyage, à l’exception du milieu du terrain Daoudi Mohamed, qui est blessé et pris en charge actuellement à Bechar», a-t-il ajouté. Outre la JS Saoura et Orlando Pirates, le groupe B comprend également Al-Ittihad (Libye) et Royal Léopards (Eswatini) qui a éliminé dimanche la JS Kabylie (1-0,1-2) au second tour préliminaire additionnel de la coupe de la Confédération. La JSS a validé son billet pour la phase de poules aux dépens de Hearts of Oak du Ghana. n

