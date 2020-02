Le Paradou AC, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe de la Confédération africaine de football, est appelé à sortir le grand jeu et s’imposer aujourd’hui en déplacement face aux Marocains de Hassania Agadir (17h00), pour espérer se qualifier en quarts de finale, à l’occasion de la 6e et dernière journée (Gr. D) de la phase de poules. Tenu en échec lors de la précédente journée à domicile par les Ivoiriens de San Pedro (0-0), le PAC (3e, 5 pts), qui n’a plus son destin entre les mains, devra impérativement s’imposer à Agadir et attendre une défaite des Nigérians d’Enyimba (2es, 7 pts) à Abidjan face à San Pedro (4e, 3 pts), éliminé avant cette ultime journée. «C’est vrai que notre mission est difficile pour nous qualifier, mais cela ne va pas nous empêcher de sortir un grand match au Maroc, et pourquoi pas, revenir avec les trois points, en espérant une défaite des Nigérians en Côte d’Ivoire. J’espère qu’on sera efficaces devant les buts pour ne pas revivre le scénario des matchs précédents», a indiqué le défenseur du Paradou, Hamza Mouali. Face aux (11 pts), qualifié et assuré de terminer leader du groupe, le PAC devra faire chuter un adversaire toujours invaincu et qui s’est imposé lors de la première manche disputée au stade Mustapha-Tchaker de Blida (2-0), à l’occasion de la 2e journée. Si le PAC est sommé de s’imposer, Enyimba, en revanche, n’aura besoin que d’un seul point pour valider son ticket des quarts, en compagnie de Hassania Agadir. Rappelons qu’il s’agit de la première participation du PAC sur le plan continental, alors que l’équipe reste sérieusement menacée par le spectre de la relégation, bouclant la phase aller du championnat de Ligue 1 à la 12e place au tableau (18 points), soit trois longueurs de plus que le premier relégable, le NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts).n

