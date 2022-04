La JS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de la CAF, devra impérativement l’emporter dimanche en déplacement face aux Royal Léopards d’Eswatini (17h00), pour espérer se qualifier aux quarts de finale de l’épreuve, à l’occasion de la 6e et dernière journée (Gr.B) de la phase de poules.

Les joueurs de l’entraîneur tunisien Kaïs Yaâkoubi, battus à la surprise générale lors de la précédente journée à domicile par les Sud-africains d’Orlando Pirates (0-2), sont appelés à sortir le grand jeu face à la lanterne rouge, qui aspire à boucler cette phase de poules sur une bonne note. Toutefois, le représentant algérien (3e, 7 pts) n’a pas son destin entre ses mains, puisqu’il devra attendre le résultat de son concurrent direct pour la qualification le club libyen Al-Ittihad (2e, 10 pts), en appel à Johannesburg pour défier le leader Orlando Pirates (12 pts), qualifié avant cette ultime journée. Même en cas de victoire, cumulée à un match nul des Libyens en Afrique du Sud, sera synonyme d’élimination pour les gars de Béchar, qui doivent non seulement gagner à Mbombela stadium à Nelspruit (Afrique du Sud) mais également attendre et espérer un succès d’Orlando Pirates à domicile. Les Becharis qui croient toujours au miracle de passer en quarts de finale de la compétition pour la première fois de leur histoire sont bien décidés de s’imposer en déplacement. Sur le plan de l’effectif, la JSS bénéficiera du retour de suspension de trois joueurs clés : Aboubakeur Imad, Mohamed Amrane, et Adel Bouchiba. En revanche, le club béchari devra se passer des services du milieu de terrain Belaïd Hamidi, suspendu pour cumul de cartons. En cas de qualification, la JS Saoura sera fixée sur son adversaire en quarts de finale, le mardi 5 avril à l’occasion du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire (Egypte) à partir de 14h00 (algériennes).

Coupe

de la Confédération

(6e et dernière journée)

Le programme

de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football de la CAF, prévus dimanche

(heures algériennes) :

Pyramids FC (Egypte) – Zanaco (Zambie) 21h00

CS Sfaxien (Tunisie) – Al-Ahli Tripoli (Libye) 21h00

Groupe B :

Orlando Pirates (Afrique du Sud) – Al-Ittihad (Libye) 17h00

Royal Léopards (Eswatini) –

JS Saoura (Algérie) 17h00

Groupe C :

TP Mazembe (RD Congo) –

Al-Masry (Egypte) 14h00

Coton Sport (Cameroun) – AS Otoho (Congo) 14h00

Groupe D :

Simba SC (Tanzanie) – USGN (Niger) 20h00

RS Berkane (Maroc) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) 20h00

