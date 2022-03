La JS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération de la CAF, tentera de confirmer son regain de forme dimanche soir, face aux Sud-africains d’Orlando Pirates, au stade du 5-juillet d’Alger (20h00), dans le cadre de la 5e journée (Gr.B) de la phase de poules de la compétition.

La JSS, logée à la deuxième place au classement en compagnie des Libyens d’Al-Ittihad (7 pts), et qui reste sur une belle série de trois matchs sans défaite, devra impérativement l’emporter pour consolider ses chances de qualification aux quarts de finale de l’épreuve continentale. A deux longueurs du leader Orlando Pirates, la formation de Béchar devra sortir le grand jeu face aux «Pirates» (1e, 9 pts), pour non seulement se hisser en tête du classement, mais également franchir un grand pas vers le prochain tour. «Notre rencontre face à Orlando Pirates est importante et décisive. Le faux-pas est interdit. Il est impérative de l’emporter pour s’approcher davantage des quarts de finale», a indiqué le coach tunisien de la JSS Kaïs Yaâkoubi. Sur le plan de l’effectif, la JSS sera privée des services du défenseur Adel Bouchiba, suspendu, mais probablement du milieu offensif Ben Omar Mellal, victime d’un malaise lors du dernier match de la compétition à domicile face à Al-Ittihad (1-0). «Un éventuel match nul nous entraînerait dans des calculs, nous voulons éviter cet éventuel scénario coûte que coûte en visant la victoire dimanche. A l’exception des Royal Léopards d’Eswatini (lanterne rouge avec 0 point, ndlr), les trois équipes gardent leurs chances intactes pour la qualification», a-t-il ajouté. De son côté, Orlando Pirates, vainqueur mercredi à domicile face à Supersport (3-2) en championnat sud-africain, effectuera le déplacement à Alger avec la ferme intention de s’imposer et valider son ticket aux quarts.

Dans l’autre match de cette poule B, les Libyens d’Al-Ittihad, qui restent sur un premier revers dans la compétition concédé à Alger, évoluera sur du velours à domicile face aux Royal Léopards, déjà éliminés.(APS)

Programme

Programme des matchs de la cinquième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football de la CAF,

prévus dimanche (heures algériennes) :

Groupe A :

Zanaco (Zambie) – CS Sfaxien (Tunisie) 14h00

Al-Ahli Tripoli (Libye) – Pyramids FC (Egypte) 20h00

Groupe B :

Al-Ittihad (Libye) – Royal Léopards (Eswatini) 17h00

JS Saoura (Algérie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud) 20h00

Groupe C :

Al-Masry (Egypte) – Coton Sport (Cameroun) 14h00

AS Otoho (Congo) – TP Mazembe (RD Congo) 17h00

Groupe D :

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Simba SC (Tanzanie) 17h00

USGN (Niger) – RS Berkane (Maroc) 17h00.