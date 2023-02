L’USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), recevra ce soir au temple du 5 juillet (20h00) les Sud-africains de Marumo Gallants avec l’impératif objectif de glaner les trois points et s’emparer de la première place du groupe A, à l’occasion de la 3e journée de la phase de poules de la compétition.

Vainqueur lors de la journée inaugurale à domicile face au FC St-Eloi Lupopo de la RD Congo (3-0), les Algériens ont calé en déplacement ramenant seulement de Lybie le point du nul face aux Libyens d’Al-Akhdar SC (1-1). Les «Rouge et Noir» devront faire face cette fois-ci au leader du groupe Marumo Gallants, qui a aligné deux succès de suite.

L’enjeu de cette rencontre sera important pour l’USMA, appelée non seulement à faire un ‘’sans-faute’’ face à un sérieux concurrent avec l’appui du ‘’12eme homme’’, mais également s’offrir le représentant sud-africain pour faire un grand pas vers les quarts de finale.



Mahyous de retour

«Le match sera d’une importance capitale face au leader du groupe. Nous allons tout faire pour remporter cette rencontre et s’emparer de la tête du classement. Nous devons absolument s’imposer, d’autant qu’on va se déplacer ensuite à deux reprises, d’où l’importance de ce match face à Marumo Gallants», a indiqué l’entraîneur-adjoint de l’USMA Farid Zemiti. Sur le plan de l’effectif, les ‘’rouge et noir’’ devront compter de nouveau sur leur buteur attitré, Aymen Mahious, rétabli d’une blessure, alors que le milieu défensif Islam Merili, blessé, a déclaré forfait.

De son côté, Marumo Gallants, après un début de saison laborieux, s’est réveillé depuis le début du mois de février en enchaînant quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le club basé à Polokwane, occupe la position de lanterne rouge du championnat sud-africain, après 21 journées disputées, ce qui le rend potentiellement menacé par la relégation.

Cette rencontre sera dirigée par trio arbitral tchadien conduit par Alhadi Allaou Mahamat, assisté de Issa Yaya (1e assistant) et Bogola Issa (2e assistant). Dans l’autre match de la poule A, le FC St-Eloi Lupopo, avec deux revers de rang, espère se relancer à domicile face aux Libyens d’Al-Akhdar SC, en match prévu au stade de Ndola (Zambie). Le stade de Lubumbashi n’étant pas homologué par la CAF. Les deux premiers se qualifient aux quarts de finale. <

