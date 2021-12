Le retard à refaire est significatif. Battue 2 buts à 0 à l’aller à Accra, la JS Saoura devra s’imposer par 3 buts d’écart pour pouvoir rallier la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF. La bonne nouvelle est que les Saouris, confrontés aux Hearts of Oak à partir de 17h45, vont retrouver leur antre du 20 août 1955 de Béchar après son homologation. En revanche, ils ne pourront pas compter sur leur public puisque la partie se jouera à huis clos.

Par Mohamed Touileb

Les Algériens se retrouvent dans une situation inconfortable avec un ticket de qualification qu’ils devront arracher des Ghanéens s’ils veulent rejoindre les poules d’une compétition continentale pour la première fois de leur histoire. Avec un handicap de deux buts, les protégés de Kaïs Yaâkoubi devront sortir le bleu de chauffe.

« Tout pour gagner »

L’entraîneur de la JSS a déclaré : « nous sommes dans l’obligation de remonter les deux buts. Je pense que nous avons les moyens de le faire à domicile, pour peu qu’on soit appliqués et concentrés. Nous allons pressés haut l’adversaire, une manière de l’acculer dans ses derniers retranchements pour le surprendre ». Le coach tunisien est donc optimiste pour passer l’obstacle de l’adversaire malgré la délicatesse de la mission du jour. Même son de cloche du côté des joueurs. « Malgré notre défaite face au Heart Of Oak, on fera tout pour gagner cette manche à Bechar », assurera l’attaquant Kacem Rayane. Ce dernier devra mettre cette intention à l’œuvre en essayant de faire trembler les filets adverses afin d’aider ses coéquipiers à compenser le retard le plus vite possible. Il est clair que plus le match avancera, plus la marge de manœuvre va se réduire pour les Sudistes. L’idéal sera donc de marquer le plus tôt possible dans la partie afin de ne pas tomber dans la précipitation. La présence des supporters aurait pu aider la formation de Béchar et la galvaniser encore plus.

Toutefois, la présence des inconditionnels ne sera pas possible. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a pris cette décision malgré l’homologation de l’antre du 20 août 1955.

Le match de la JS Kabylie reportée

En tout cas, c’est ce qu’a révélé Abdelwahab Hoceini, le chargé de communication de la JSS, en informant que « la CAF a décidé que cette rencontre se joue sans nos supporteurs, et ce suivant le premier dossier qui a été précédemment envoyé par la commission d’homologation de la fédération algérienne de football (FAF) à cette instance du football africain, qui avait refusé l’homologation de cette infrastructure.»

Tout porte à croire que les camarades du portier Zakaria Saïdi, qui manquera cette partie (suspendu) au même titre que Mohamed Daoud (blessé), vont pouvoir recevoir leur adversaire dans leur fief dès la prochaine étape. Avant cela, ils devront assurer une qualification qui n’est pas promise à l’avance.

In fine, notons que la rencontre entre la JS Kabylie, l‘autre représentant Dz dans cette épreuve, a vu sa rencontre, prévue initialement pour demain au stade 1er novembre 1954 (Tizi-Ouzou) contre les Royal Léopards FC, être reportée. La décision a été motivée par la situation sanitaire en Eswatini, pays de l’équipe visiteuse, où le nouveau variant de la COVID-19 (Omicron) est très présent. n