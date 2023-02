L’USM Alger, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, recevra ce soir les Congolais de St-Eloi Lupopo au stade olympique du 5-juillet (20h00), avec l’intention de réussir ses débuts en phase de poules, à l’occasion de la 1re journée (Gr.A).

Qualifiée pour ce tour aux dépens des Sud-africains de Cape Town City (aller : 0-0, retour : 1-0), sous la houlette de l’ancien coach Boualem Charef, l’USMA aura à cœur de démarrer du bon pied, pour éviter une mauvaise entame qui pourrait être préjudiciable en vue du reste de l’épreuve.

Les joueurs du nouvel entraîneur Abdelhak Benchikha, qui restent sur une large victoire mercredi en déplacement face au RC Arbaâ (3-0) en mise à jour de Ligue 1 Mobilis, sont décidés à remporter leurs trois premiers points, face à l’actuel deuxième du championnat de la RD Congo, et qui reste sur une belle série de cinq matchs sans défaite.



Début des choses sérieuses

Basé dans la ville de Lubumbashi, le FC St-Eloi Lupopo s’est qualifié pour la phase de poules, en éliminant au 2e tour préliminaire (bis) les Burkinabé du RC Kadiogo (aller : 1-0, retour : 1-0). «La préparation a été un peu difficile, du moment que l’effectif était amoindri par l’absence des internationaux A’, retenus pour le CHAN (13 janvier-4 février, NDLR), mais on fait un bon travail. Tout le monde est conscient de cette situation, nous allons tout faire pour gérer ça, et commencer la phase de poules par une victoire chez nous», a indiqué l’entraîneur-adjoint de l’USMA Farid Zemiti.

Le retour des internationaux va ainsi offrir plus de solution pour Benchikha, dans l’objectif d’aligner un onze compétitif et conquérant capable de s’imposer dimanche face à une équipe congolaise capable du meilleur comme du pire.



Aller au-delà des quarts

«Nous entamons les choses sérieuses avec ce premier match des poules. C’est important d’entamer cette phase par un succès, ça nous permettra de continuer le parcours en toute sérénité. J’espère que la pelouse du 5-juillet sera en bon état pour pouvoir développer du beau jeu», a affirmé de son côté l’ailier droit Abderrahmane Meziane.

Un bon résultat permettra au club phare de Soustara d’entrevoir la suite de la compétition sous de bons auspices, d’autant que la formation algéroise espère faire mieux que ses précédentes participations.

Lors de sa dernière participation en Coupe de la Confédération, l’USMA avait été éliminée en quarts de finale de l’édition 2017-2018, par les Egyptiens d’Al-Masry (aller : 1-0, retour : 1-0). Dans l’autre match du groupe A, les Sud-africains de Marumo Gallants recevront leurs homologues libyens d’Al-Akhdar SC (14h00). Les deux premiers de la poule se qualifient pour les quarts de finale. n

