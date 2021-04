L’ES Sétif, dos au mur, n’aura plus droit à l’erreur lors de la réception des Nigérians d’Enyimba, dans l’objectif de relancer ses chances, alors que la JS Kabylie tentera de confirmer ses ambitions, aujourd’hui à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Battue lors de la précédente journée à Aba par Enyimba (2-1), l’Entente, dernière du groupe A avec un point seulement, sera face au rendez-vous de la dernière chance pour se relancer dans la course à la qualification. Une victoire permettrait aux Sétifiens de décrocher leur premier succès dans cette phase de poules et surtout raviver leurs espoirs. Un éventuel faux-pas des joueurs de l’entraîneur tunisien Nabil Kouki serait lourd de conséquences, alors que le club court derrière le seul trophée qui manque à son riche palmarès.

En vue de ce match crucial, le staff technique sétifien devrait bénéficier de nouveau des services de l’ailier Houssam-Eddine Ghacha et du milieu de terrain Messala Merbah. De son côté, la formation d’Enyimba tentera de revenir avec un bon résultat de Sétif et conforter du coup sa position de leader du groupe. Dans l’autre match de cette poule, les Sud-africains d’Orlando Pirates recevront les Libyens du Ahly Benghazi, avec la ferme intention de faire un grand pas vers les quarts de finale.

La JSK en quête de confirmation

Deuxième du groupe B avec 5 points, la JS Kabylie affrontera la RS Berkane tout en visant la victoire, dans ce qui sera un tournant important dans l’optique de valider son billet pour le prochain tour de l’épreuve.Toutefois, la préparation de cette rencontre a été perturbée par le mouvement de grève enclenché mercredi par les coéquipiers de Walid Bencherifa, suite à l’engagement non tenu de la direction pour régulariser leur situation financière.

Finalement, un accord a été trouvé entre la direction et les joueurs, ces derniers ayant repris le chemin des entraînements jeudi, après que la direction a « donné des garanties pour résoudre le problème des arriérées de salaires dans les meilleurs délais », a indiqué la JSK dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Battu mercredi à domicile en championnat marocain par l’IR Tanger (1-2), la RS Berkane traverse une mauvaise passe depuis quelques semaines, ce qui a entraîné la démission de l’entraîneur Tarik Sektioui, remplacé par l’Hispano-Marocain Juan Pedro Benali.

Sur le plan de l’effectif, l’entraîneur français de la JSK Denis Lavagne sera privé du milieu de terrain Malik Raiah, suspendu pour deux matchs ferme par la CAF, suite à son expulsion lors du dernier match face à la RS Berkane (0-0). Les Camerounais de Coton Sport (1ers, 6 pts) auront une belle occasion de conforter leur position en tête, en recevant les Zambiens de NAPSA Stars (4es, 1 pt), dans l’autre match du groupe B.

M.T.

