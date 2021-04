Les deux représentants algériens en Coup de la Confédération de football (CAF) : l’ES Sétif et la JS Kabylie, effectueront un déplacement périlleux pour affronter respectivement aujourd’hui les Nigérians d’Enyimba et les Marocains de RS Berkane, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de l’épreuve. Dernier du groupe A, l’Entente avec un seul point au compteur, n’aura plus droit à l’erreur pour essayer de relancer ses chances de qualification pour les quarts de finale. Les coéquipiers du buteur maison Mohamed Amine Amoura devront le sortir le grand jeu au stade d’Aba, pour essayer de revenir avec un bon résultat face à l’actuel 2e du groupe. « C’est un adversaire difficile à manœuvrer sur son terrain. On est en train d’étudier le jeu de cette équipe, elle a des défaillances et des atouts non négligeables comme toutes les autres équipes. Nous, de toute manière, nous allons nous déplacer au Nigeria pour réaliser une bonne performance et garder intactes nos chances à la qualification au prochain tour », a affirmé l’entraîneur tunisien de l’ESS Nabil Kouki. La mission des Sétifiens s’annonce difficile, d’autant qu’elle sera amoindrie par l’absence de plusieurs joueurs à l’image de Ghacha, Merbah, Ferhani, ou encore Darfalou.

La JSK à l’épreuve du tenant du trophée

De son côté, la JSK qui caracole en tête du groupe B (4 pts), se rendra au Maroc pour défier RS Berkane, qui n’est autre que le détenteur du trophée lors de la précédente édition. Les «Canaris», qui restent sur une victoire à domicile en championnat face au RC Relizane (1-0), espèrent rester sur la même dynamique et chercher à frapper un bon coup au Maroc, comme il l’a si bien indiqué le milieu défensif Aziz Benabdi qui annonce la couleur.

« Nous devons mettre de côté le championnat, et penser à la compétition africaine. Nous allons affronter le tenant du titre, le match ne s’annonce pas facile puisqu’on va évoluer hors de nos bases. On est la JSK, et c’est au RS Berkane de nous craindre. On ira au Maroc pour gagner et revenir avec les trois points », a-t-il affirmé. L’entraîneur français Denis Lavagne aura l’embarras du choix pour composer un onze conquérant et compétitif, puisqu’il va bénéficier de l’ensemble de ses joueurs, de quoi rassurer les supporters kabyles. n

