Pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de Confédération CAF, les deux représentants algériens, à savoir la JS Kabylie et l’ES Sétif, ont connu des fortunes diverses. C’est les «Canaris» qui ont tiré leur épingle du jeu dans le groupe «B» en allant s’imposer chez le Coton Sport (Cameroun) sur le score de 2 buts à 1 pour prendre les commandes du quartet. C’est Bensayeh (63’) et Bencherifa, 5 minutes plus tard, qui ont signé les buts des «Lions du Djurdjura».

Les poulains de Denis Lavagne n’ont besoin que d’un seul point lors du dernier round contre Napsa Stars dans 6 jours, pour se qualifier en quarts. En revanche, pour l’Entente, la présence dans le «top 8» s’annonce compliquée. Les Sétifiens n’ont ramené que le nul (0/0) de chez Orlando Pirates (Afrique du Sud) dans le quatuor «A». Le destin des camarades d’Amoura n’est pas entre leurs pieds puisqu’il faudra qu’Enyimba, qui jouait chez Al-Ahli Benghazi à l’heure où nous mettions sous presse, ne gagne aucun des deux derniers matchs et que les Algériens s’imposent lors de la réception d’Al-Ahli Benghazi le 28 du mois en cours.M.T.

Articles similaires