Le défenseur de la JS Kabylie, Badreddine Souyad, blessé au genou jeudi lors de la défaite face à la JS Saoura (2-0) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, sera disponible pour la finale de la Coupe de la Confédération de football, prévue samedi

10 juillet à Cotonou (Benin),

a indiqué le club algérien.

Le médecin en chef du club, Ahmed Djadjoua, a fait savoir que Souyad souffre « d’une légère entorse et que le joueur sera prêt pour la finale de la coupe de la CAF ». Concernant, l’attaquant Zakaria Boulahia également blessé lors de la rencontre face à la JS Saoura, le médecin du club a précisé que le staff médical « fera tout pour remettre au plus vite le joueur sur pied, même si ses chances de prendre part à la finale restent improbables ».

La finale de la Coupe de la Confédération africaine de football entre les Algériens de la JS Kabylie et les Marocains du Raja Casablanca, est programmée samedi prochain au stade de l’Amitié Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou (Bénin) à partir de 20h00.

Articles similaires