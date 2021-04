L’Entente de Setif, un des deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, a dominé les Nigérians du FC Enyimba (3-0) en match disputé dimanche soir, au Stade du 8-Mai 1945, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules, Groupe A. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Karaoui (31′), Ammoura (45’+2), et Djahnit sur penalty à la 65e minute. Avec cette victoire l’Aigle noir porte son capital à quatre points, à deux journées de la fin. Mathématiquement, la qualification est de nouveau possible. L’Entente est troisième du groupe A, ex-aequo avec le Ahly Benghazi, avec quatre points pour chaque club, alors que les Sud-africains d’Orlando Pirates sont devenus les nouveaux leaders, avec huit points, devant le FC Enyimba, deuxième avec six points. En effet, un peu plus dans l’après-midi, la victoire des Pirates contre Benghazi avait inversé la donne en tête du classement, plaçant le club d’Orlando devant les Nigérians.

L’autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie a été reversé dans le Groupe « B », et il s’est contenté d’un nul vierge (0-0) contre les Marocains du RS Berkane, en match disputé dimanche soir à Tizi-Ouzou, également pour le compte de la 4e journée. Dans l’autre match de ce groupe « B », les Camerounais du Coton Sport Garoua avaient atomisé un peu plus tôt dans l’après-midi les Zambiens du NAPSA Stars (5-1). Ainsi, à l’issue de cette quatrième journée, le Coton Sport consolide sa première place avec neuf points, devant la JSK (2e/6pts), le RS Berkane (3e/5 pts) et le NAPSA Srars (4e/1 point). Tout comme pour l’ESS, l’espoir d’une qualification en quarts de finale reste permis pour les Canaris, qui mathématiquement ont encore toutes leurs chances.