Le match entre la JS Kabylie et Royal Léopards d’Eswatini, comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (retour) de la Coupe de la Confédération de football, initialement prévu mercredi, aura lieu finalement jeudi prochain à 18h00 au stade du 1er novembre à Tizi-Ouzou, a annoncé lundi le club algérien. «La Confédération africaine de football a décidé de reporter au jeudi 27 janvier à 18h00 la rencontre JSK-Royal Léopards, comptant pour le 2ème tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération Africaine.», a écrit la JSK sur sa page officielle Facebook. Programmée une première fois le 20 décembre au stade Omar-Hamadi d’Alger, puis le 5 janvier et le 26 janvier au stade du 1er novembre à Tizi-Ouzou, la rencontre ne s’est pas jouée pour des considérations sanitaires, liées au nouveau variant Omicron du Covid-19. A cet égard, la 15e journée de la Ligue 1 de football, prévue ce mardi, sera amputée du «Clasico» entre la JS Kabylie et le MC Alger, ayant été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation des Canaris à la Coupe de la Confédération . Lors de la première manche, disputée au stade de Manzini, les «Canaris» se sont inclinés (1-0). Selon le tirage au sort de la phase de poules, effectué fin décembre au siège de la CAF au Caire (Egypte), le vainqueur de cette double confrontation évoluera dans le groupe B aux côtés d’Orlando Pirates (Afrique du Sud), de la JS Saoura (Algérie) et d’Al-Ittihad (Libye).

