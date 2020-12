Selon un porte-parole de la Fédération indienne de football (AIFF), la candidature de l’Inde sera envoyée à la Confédération asiatique de football (AFC) cette semaine. Elle sera en concurrence avec l’Arabie saoudite et le Qatar qui sont déjà officiellement entrés dans la course, tandis que l’Iran et l’Ouzbékistan ont déclaré en avoir également l’intention.

Le président de l’AIFF, Praful Patel, a déclaré que la candidature de l’Inde pour accueillir la Coupe d’Asie renforcerait la réputation du pays en tant que nation émergente dans le domaine du football. «Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’Inde, en tant que nation de football d’ici 2027, devrait être prête non seulement à l’accueillir mais aussi à y participer de manière significative», a déclaré Patel à la presse.

De son côté, le ministre des Sports, Kiren Rijiju a souligné que l’organisation de la Coupe d’Asie constituerait «une étape importante» pour ce pays de 1,3 milliard d’habitants passionné de cricket. L’Inde, autrefois qualifiée de «géant endormi» du football par l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter (1998-2015), a accru son intérêt pour l’organisation d’événements internationaux ces dernières années. Le pays, qui a déjà organisé la Coupe du monde masculine des moins de 17 ans de 2017, accueillera la Coupe d’Asie féminine de 2022 ainsi que la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de 2021. Elle envisage de se porter candidat pour organiser les Jeux Olympiques de 2032.

L’équipe nationale masculine indienne occupe actuellement le 104e rang du classement mondial de la FIFA, mais le lancement de la Super League indienne a attiré une attention accrue de la communauté internationale sur le pays.

