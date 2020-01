Le MC Oran, l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbès (Ligue 1), et l’USM Annaba (Ligue 2) ont validé jeudi leur billet pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Algérie de football. L’USM Bel-Abbès, détenteur du trophée en 2017, s’est qualifiée en déplacement face à l’IR Mecheria (inter-régions) (2-0), grâce à deux buts signés Litt (35e) et Soltani (65e). De son côté, le MC Oran (Ligue 1) s’est qualifié en dominant jeudi, l’ARB Ghriss (Inter-régions) sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 3-0). L’ASO Chlef, lui, a dû recourir à la prolongation pour venir à bout de l’IRB Boumedfaâ (inter-régions) (3-1). Le club chélifien a ouvert le score par Arab (29e), avant que les visiteurs n’égalisent grâce à Meziane (68e). Durant la prolongation, l’ASO a fait la différence en marquant deux buts par Fellahi (108e), et Arab qui récidive sur penalty (120e). La formation de Boumedfaâ a terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion d’un joueur lors de la prolongation. L’USM Annaba, 6e au classement de la Ligue 2, n’a pas trouvé de difficulté pour éliminer à domicile le CR Village-Moussa de la division amateur (2-0). Kharoubi (15e) et Medafaï (72e) ont permis aux siens de poursuivre leur aventure dans cette compétition populaire. Le dernier match au programme jeudi se déroule en ce moment au stade Ahmed-Zabana entre le MC Oran (L1) et l’ARB Ghriss (inter-régions). Les autres rencontres des 16es de finale se poursuivront jusqu’au 4 février prochain.

