Rien ne va plus au MC Alger. La Coupe d’Algérie, qu’il a rempotée à 8 reprises en 9 finales jouées, ne soignera pas les plaies du Doyen, puisque le NC Magra, vainqueur 2 buts à 0 à domicile, l’a sorti dès les 1/32 de finale de l’épreuve. L’entraîneur Faouzi Benzarti, et même Mohamed Hakim Hadj Redjem, président du Conseil d’Administration de la SSPA/MCA, ne devraient pas survivre à cette élimination.

Par Mohamed Touileb

Le Mouloudia n’a gagné que 2 de ses 9 derniers matchs. C’est pour dire que la situation était déjà tendue chez les Algérois. Et la sortie de route (trop précoce) d’hier en Coupe d’Algérie n’est pas faite pour arranger les choses. Cette nouvelle contreperformance engendrera certainement le départ de Benzarti qui était déjà sur la sellette avant même ce rendez-vous.

Pour sa part, le patron du CA, Hadj Redjem a – de nouveau – perdu du crédit et accentué le doute quant à sa capacité à diriger les «Vert et Rouge». Pour rappel, le MCA a l’habitude de briller quand il s’agit de l’épreuve populaire. D’ailleurs, il a disputé 1 finale (gagnée en 2015-2016) et atteint les demies trois éditions de suite (2016, 2017 et 2018). C’est la 6 fois seulement (1963, 1970, 1998, 2003, 2015 et 2023) dans l’histoire du club qu’il quitte prématurément la campagne de Dame Coupe. C’est pour comprendre que ça reste une anomalie compte tenu de l’histoire du team de la capitale.



Le CR Belouizdad s’est fait peur

Si le MC Alger est passé à la trappe, le CR Belouizdad, lui aussi sacré à huit reprises dans cette compétition, a dû passer par les prolongations pour valider sa présence au prochain tour. Hôte du MC El-Eulma, qui lutte pour la survie en seconde division, le «Chabab» avait pourtant fait le break. Belkhadem a ouvert la marque après 6 minutes de jeu seulement suite à une superbe action conclue après une série de 18 passes. Belkhir transformera un penalty (53’) pour enfoncer le clou. Mais, les remplaçants, qui ont été alignés par Kouki pour ce rendez-vous, ont flanché en l’espace de 8 minutes voyant les Eulmis réduire la marque (56’) puis égaliser (64’). Il fallait disputer les prolongations. Les gars de Laâquiba ont frappé dès la 92e pour reprendre un avantage définitif grâce à Rebaï.

Deux autres rencontres ont été jouées hier. La JS Djidjelienne a dominé l’USM Annaba (2-0) alors que la rencontre entre l’ES Sétif et la JS Saoura, un des chocs de ce tour, se jouait à l’heure où nous mettions sous presse. In fine, notons que le SKAF Khemis Miliana devait recevoir la JS Kabylie. Mais le duel a été reporté au 21 février prochain en raison de l’engagement des «Canaris» en Ligue des Champions CAF. n