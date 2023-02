A peine quatre jours après s’être payé le scalp du Wydad Casablanca en Ligue des Champions CAF, la JS Kabylie est tombée dès son entrée en lice en Coupe d’Algérie face au SKAF Khemis Miliana. Le Safaa a réussi l’exploit de sortir les «Canaris» lors des 1/32 de finale en s’imposant 2 buts à 0. Un sacré contretemps pour les protégés de Miloud Hamdi.

Par Mohamed Touileb

La superbe victoire acquise contre le champion d’Afrique en titre aurait dû être un déclic pour la JSK afin de se remettre sur rails. C’était sans compter sur le fait que la Coupe d’Algérie a toujours son lot de surprises. Et il était mauvais pour les supporters des «Canaris» qui n’imaginaient probablement pas que les camarades de Benyoucef allaient dire adieu à la compétition dès leur entrée en lice.



Un autre gros morceau qui tombe

Comme le MC Alger, l’ES Sétif ou encore l’USM Alger, qui ont tous remporté le trophée à 8 reprises chacun, la JS Kabylie, habituée à jouer les premiers rôles dans l’épreuve populaire avec 5 consécrations, a pris la porte dès l’entame de la campagne. Et c’est un pensionnaire de D2, le SKAF Khemis Miliana en l’occurrence, qui l’a évincée. Septième de la Ligue 2 Centre-Ouest, le SKAF s’est offert une qualification de prestige face au club algérien le plus titré de tous les temps.

Miloud Hamdi, entraîneur des «Lions de la Djurdjura», a opté pour une équipe largement remaniée par rapport à celle qui a affronté le WAC vendredi dernier. Et on ne peut pas dire que ce choix a été payant compte tenu du résultat final. Il y a quelques jours, Yazid Yarichène, président du Conseil d’Administration de la SSPA/JSK, affirmait que la Coupe d’Algérie était un objectif en plus de permettre à la formation phare de la Kabylie de rester parmi l’élite.



Désormais, il ne reste que le maintien à assurer

Désormais, il n’y a que le maintien à assurer. Enlisés à la 15e place avec 12 points pris seulement en 15 rencontres, Souyad & cie pointent à 4 longueurs du Paradou AC, premier non-relégable et qui compte un match en plus. C’est pour dire que ce genre de rechutes n’est pas permis dans l’avenir. Cette élimination a -logiquement- soulevé les courroux des supporters qui n’ont pas hésité à charger, sur la page officielle, la direction pour sa gestion catastrophique.

Cependant, une partie des inconditionnels pensaient que cette sortie prématurée devrait permettre aux joueurs et au staff de se concentrer uniquement sur les performances en Ligue 1 Mobilis. Et ce afin d’engranger le maximum de points et s’éloigner le plus tôt possible de la zone rouge et éviter d’envoyer l’équipe en seconde division au terme des 30 journées. Un autre sort serait une véritable catastrophe pour un club aussi mythique qui n’a jamais pris l’ascenseur depuis son accession au palier suprême.<