Six rencontres des 1/8 de finale de Coupe d’Algérie ainsi que deux autres en retard des 1/16 de finale sont programmées aujourd’hui. L’affiche du jour sera certainement celle qui met aux prises l’ES Sétif et le CS Constantine (18h45) du côté de Aïn El-Fouara alors que le CR Belouizdad, tenant du titre, devra éviter le piège US Biskra (15h) en déplacement pour prolonger son aventure.

Avec 20 demi-finales dans l’épreuve populairte, l’ES Sétif est un spécialise avéré. Aussi, l’Entente co-détient le record de consécration en compagnie du MC Alger (éliminé), l’USM Alger et du CR Belouizdad qui sont toujours en lice. Avec son CV, la formation des Hauts-Plateaux reste un sérieux prétendant au sacre. Avec six victoires lors des 7 dernières sorties pour un nul décroché chez le MC Oran (1/1), les Sétifiens partent en ballottage favorable lors de la réception du CS Constantine invaincu lors des 5 derniers tests et qui reste sur un succès convaincant en déplacement à Alger où il avait affronté et battu l’USMA (1/3). En tout cas, l’« Aigle Noir » compte bien profiter du soutien de son public pour passer l’écueil des « Sanafir ». L’entraîneur Nabili El Kouki, qui a réussi à aider le club à retrouver de sa superbe, a indiqué que lui et ses joueurs sont « entièrement prêts et déterminés à concrétiser cet objectif en dépit de la difficulté de la rencontre contre une grande équipe en pleine forme qui a remporté une victoire importante à l’extérieur face à l’USM Alger.» Le technicien Tunisien a aussi assuré que son team veillera

«à préserver la série des résultats positifs, en jouant jeudi sur notre terrain, nous allons bénéficier du soutien de nos supporteurs avec lesquels nous nous sommes réconciliés après le passage à vide de la phase aller.» C’est certains, les Constantinois devront sortir le grand jeu pour évincer un «Wifak» en claire réussite. Pour info, le stade 8 mai 1945 affichera complet puisque tous les billets ont été cédés.



Le tenant en périlleux déplacement

Comme l’ESS, le CR Belouizdad a remporté le tournoi à 8 reprises dont la dernière lors de la défunte édition. De surcroît, le Chabab est actuel leader du championnat. Des postures qui font de lui un favori malgré lui dans la seconde compétition nationale. Mais pour cela, il y aura ce voyage périlleux aux Zibans pour donner la réplique à l’US Biskra dernier de la D1 Pro.

Toutefois, un match de coupe n’obéit pas à ces critères de renommé ou à des constances. Cela n’empêche pas Franck Dumas d’être ambitieux et conquérant: « je pense qu’il est tout à fait normal qu’on se déplace à Biskra dans le but de revenir avec la qualification. On est les tenants du titre et on se doit de le défendre à fond », a annoncé le successeur d’Abdelkader Amrani qui devra faire avec quelques défections. A ce sujet, il pense «avoir un groupe étoffé. Je n’ai pas à me faire du souci.»

La seule crainte reste cette aire de jeu à la limite du praticable de l’antre du 18 février: « ce ne sera pas facile pour nous de jouer sur une pelouse aussi mauvaise que celle de Biskra. Je pense qu’on sera dans l’obligation de revoir un peu notre façon de jouer car il sera difficile de faire circuler le ballon et de procéder par des attaques placées », c’est ce que prévoit l’entraîneur français. Malgré cela, les gars de Laâquiba ont un statut à assumer contre des Biskris qui voudront certainement créer la sensation.



Les petits poucets menacés

L’autre explication 100% Ligue 1 sera celle qui mettra aux prise l’AS Aïn M’lila et le CA Bordj Bou Arréridj tombeurs respectifs de la JS Kabylie et l’AS Khroub lors des 1/16. Pour sa part, le WA Boufarik, qui avait réussi l’exploit de sortir le MC Alger le 26 janvier dernier, devra se mesurer au MC Oran pensionnaire de l’élite footballistique du pays. Face à leurs inconditionnels, Tedjar et ses coéquipiers donneront tout pour essayer de surprendre un autre Mouloudia, celui d’El-Bahia.

Toujours avec les sigles issus des paliers inférieurs, l’A Bou Saâda accueillera le RC Arbaa alors que l’USM Annaba sera en appel chez l’USM Bel-Abbès. Quant à l’ASM Oran, elle sera hôte de l’USM Alger en plein doute alors que le MC El-Bayadh ira rendre visite au Paradou AC. Ces deux dernières rencontres comptent pour les 1/16 de finale de Dame Coupe car les Usmistes et les Pacistes étaient engagés sur le plan continental en Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération CAF dans l’ordre. Challenges desquels ils ont été sortis.

Programme des 1/8 de finale

ES Sétif – CS Constantine (18h45)

US Biskra – CR Belouizdad (15h)

AS Aïn M’lila – CA Bordj Bou Arréridj (14h)

WA Boufarik – MC Oran (14h)

USM Ble-Abbès – USM Annaba (15h)

A Bou Saâda – RC Arbâa (14h)

1/16 de finale (retard):

ASM Oran – USM Alger (14h)

Paradou AC – MC El Bayadh (15h)