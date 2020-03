Le chemin vers la consécration reprend aujourd’hui pour les huit derniers prétendants en Coupe d’Algérie. Deux rencontres en quart de finale «aller» sont au programme aujourd’hui après-midi. Il s’agit du duel US Biskra – WA Boufarik (15h) et CA Bordj Bou Arréridj – ES Sétif (16h). Ce dernier constitue une véritable affiche qui sera à suivre attentivement. D’autant plus que les deux antagonistes misent beaucoup sur ce tournoi.

« Les Sétifiens peuvent rêver de remporter le championnat mais pour la Coupe d’Algérie, c’est nous qui allons la gagner », le président du CABBA, Anis Benhamadi, a annoncé la couleur et lancé le choc juste après le large succès de son équipe jeudi en Ligue 1 face au MC Alger (3/0). Même s’il sait qu’il va affronter un spécialiste de l’épreuve et l’équipe en forme du moment en Algérie, le chairman des « Criquets Jaunes » ne se démonte pas et se permet de rêver du sacre dans l’épreuve populaire. Un gros morceau, c’est ce que le Bordjiens devront évincer de leur route s’ils veulent poursuivre l’aventure. A parti des quarts, les matchs se jouent en «aller – retour» et sachant que ce sont les Ententistes, vainqueurs lors de 11 des 12 derniers tests toutes compétitions réunies, qui reçoivent pour la seconde manche, ils ont un petit avantage. Toutefois, la posture dépendra du résultat à l’issue de ce premier acte qui « diffère totalement de celui que nous avons joué il y a quelques semaines dans le cadre du championnat. On va jouer en outre sur leur terrain et devant leurs supporters. Je peux vous dire que nous allons faire tout notre possible pour d’abord bien préparer le groupe et aller chercher un bon résultat qui nous sera utile afin d’entrevoir la deuxième manche à Sétif dans les meilleures dispositions morales », a estimé Nabil Kouki, entraîneur de l’Entente, actuelle 2e du challenge national. Spécialiste de l’épreuve, la formation de Aïn El-Fouara a déjà joué 9 finales et en a remportées 8. Un record qu’elle partage avec le CR Belouizdad, le MC Alger et l’USM Alger, tous les trois éliminés. C’est pour dire que le « Wifak » et devant une belle occasion de devenir seul «recordman» des triomphes.



WA Boufarik, ce « Cheval Noir »

Dans l’autre explication du jour, l’US Biskra sera hôte du WA Boufarik dans une première manche qui s’annonce équilibrée au Zibans. Et ce, même les Biskris sont sociétaires de la Ligue 1 et qu’ils ont réussi à sortir le CR Belouizdad, détenteur du titre, lors des 1/8 de finale à domicile. C’est pour dire que les Boufarikois, qui jouent dans le 3e palier footballistique du pays dont ils sont co-leaders avec le CR Béni Thour, seront en terres hostiles cet après-midi.

Les « Oranges » ne sont, néanmoins, pas à prendre à la légère parce qu’ils se sont avérés de véritables coupeurs de grosses têtes dans la compétition. Faut-il rappeler qu’ils ont sorti le MC Alger et le MC Oran lors des deux tours écoulés. ? La méfiance est donc recommandée du côté de l’USB. Surtout que le «retour» est programmé loin de leurs bases. C’est pour dire que voir le Wydad, qui a tout de même perdu 3 de ses dernières sorties en Division nationale amateur (DNA), sortir une autre formation de l’élite n’est pas éventualité à exclure. Surtout après ce qu’ils ont montré dans les précédentes sorties dans Dame Coupe. In fine, on notera que les deux autres empoignades de ce tour se joueront demain. L’USM Bel-Abbès et le Paradou AC seront hôtes respectifs de l’Amal Bou Saâda et l’ASM Oran. Les matchs «retour» sont programmés pour le 21 du mois en cours.n

Programme des 1/4 de finale

Aujourd’hui:

US Biskra – WA Boufarik (15h)

CA Bordj Bou Arréridj – ES Sétif (16h)

Demain:

Paradou AC – ASM Oran (16h)

USM Bel-Abbès – Amal Bou Saâda (16h)