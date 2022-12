Le match entre pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis de football: HB Chelghoum Laïd – ES Sétif, constituera l’affiche de la mise à jour des 1/32es de finale de la Coupe d’Algérie de football, prévue mardi à 14h00. Lanterne rouge depuis pratiquement le début de la saison en championnat avec un seul point seulement, le HBCL aura à cœur de relever la tête et réhabiliter son image par le biais de la Coupe, épreuve populaire, même si sa mission sera difficile. Pour sa part, l’Entente, qui reste sur une défaite face au MC Alger (1-0), en championnat, bénéficiera de la faveur des pronostics. Toutefois, le moindre pronostic serait difficile à émettre dans pareils rendez-vous. De leur côté, le Paradou AC et l’USM Khenchela (Ligue1) recevront respectivement des équipes de la division inter-régions: WA Mostaganem et IS Tighenif. Il s’agit de deux matchs pièges pour le PAC et l’USMK, appelés à faire respecter la logique, d’autant que les formations du WAM et de l’IST, auront à cœur de créer la surprise. Le dernier match au programme de la mise à jour, entre l’US Tébessa et la JS Djijel, deux clubs d’inter-régions, s’annonce très équilibré et indécis. Pour rappel, la commission de la Coupe d’Algérie a reporté trois matchs à une date ultérieure, il s’agit de IRB Maghnia – USM Alger, CR Belouizdad – MC El Eulma, et NC Magra – MC Alger. n

Articles similaires