L’équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) s’est inclinée face à l’équipe réserve de l’USM Alger (1-3), en match amical disputé lundi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de la Coupe arabe de la catégorie, prévue du 20 juin au 6 juillet en Egypte, a indiqué le club algérois sur sa page officielle Facebook. Les buts de l’USMA ont été l’œuvre de Louanchi, Attia, et Serradj (s.p), alors que l’unique réalisation de la sélection nationale a été inscrite par Amine Saïd (s.p). Il s’agit de la deuxième défaite de suite concédée par les U20 après celle face à la JS Kabylie (2-1), mercredi dernier au CTN de Sidi Moussa. Il s’agit du dernier stage pour les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacete, après trois organisés auparavant, dont celui effectué du 21 au 25 mai à Sidi Moussa, en présence de 37 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger. Durant la Coupe arabe des nations, l’Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie de l’Egypte, du Niger et de la Mauritanie. Les Algériens entameront le tournoi le 20 juin face à la Mauritanie. Le match d’ouverture de la compétition, qui regroupe 16 équipes scindées en quatre groupes de quatre, opposera l’Egypte au Niger, invité, le 20 juin. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour du tournoi. La précédente édition de la Coupe arabe des nations des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal.

