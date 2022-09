La sélection nationale algérienne de football (moins de 17 ans) a réalisé un exploit historique jeudi au stade Abdelkrim-Kerroum à Sig (Mascara) après avoir remporté la première Coupe arabe (U17) de l’Algérie dans cette catégorie, lors du match final face au Maroc, aux tirs aux buts (4-2) après expiration du temps réglementaire (1-1).

Les messages de félicitations étaient nombreux. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune était le premier à féliciter les cadets des Verts, réaffirmant son intérêt et son suivi permanent des réalisations sportives algériennes, toutes disciplines et catégories confondues. «Des cadets, mais des lions sur la pelouse … Merci à vous champions arabes pour votre exploit… Félicitations à l’Algérie pour la Coupe arabe U17», a twitté le Président Tebboune.

Adressant ses félicitations aux cadets du sélectionneur national, Arezki Remane, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a écrit «Félicitations champions, petits-enfants des martyrs et des moudjahidine, et félicitations à l’Algérie pour le sacre de la Coupe Arabe U17. Vous avez réalisé un exploit historique en ce soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, Plein succès à vous et fierté à l’Algérie de la jeunesse».

De son côté, le président de l’APN, Brahim Boughali a écrit : «une victoire éclatante en ce soixantenaire de la victoire au pays des victoires. Nous ne saurions jamais assez vous remercier. Vous avez fait notre joie, vous vous êtes imposés et vous avez remporté la Coupe arabe U17. Félicitations à l’Algérie et plus de joies pour la patrie».

Faisant part de ses félicitations sur sa page Facebook, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a écrit «Félicitations, cadets de l’Algérie, champions arabes U17. Grâce à votre esprit d’équipe, à votre forte détermination et à votre performance jusqu’à la dernière minute du match, notre drapeau national est de nouveau hissé haut dans le ciel arabe. Quelle fierté … Toute la chance vous est offerte pour décrocher davantage de titres. Vous êtes notre fierté et vive l’Algérie».

La qualification était tellement brillante que le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a écrit, pour sa part, «Mes félicitations aux champions arabes. La Coupe arabe des cadets 2022 que vous avez remportée avec mérite est le fruit d’une bonne préparation et de l’esprit héroïque dont vous avez fait preuve durant cette compétition arabe». «Félicitations à vous et à notre patrie pour ce titre. A d’autres victoires et exploits. Vive l’Algérie», lit-on encore dans le message de félicitations du Général d’Armée. La cérémonie de remise du trophée a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, en présence des autorités locales et du SG de l’Union des associations arabes de football (UAFA), Raja Allah Selmi.

